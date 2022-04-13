Кудрин спрогнозировал инфляцию по итогам года на уровне 17-20%
Инфляция в России по итогам года может ускориться до 17-20%, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления в Совфеде.
«Скорее всего, до 20% может быть, от 17 до 20%, в этом диапазоне», - заявил Кудрин (цитата по «РИА Новости»).
ЦБ 10 марта представил консенсус-прогноз, согласно которому инфляция по итогам года может составить 20%, а в 2023 г. снизится до 8%. В марте инфляция ускорилась в годовом выражении до 16,69%. По сравнению с февралем потребительские цены выросли на 7,6%, с начала года инфляция составила 9,95%. Больше всего подорожали лук репчатый – на 50,1%, сахар — на 44%, капуста белокочанная – на 39,8%, бананы – на 31,5%, морковь – на 29,5% и помидоры свежие – на 27,4%.
11 апреля Центробанк спрогнозировал снижение инфляции до 4% в 2024 г. По данным регулятора, в начале года регулятор продолжил ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы вернуть инфляцию к цели 2023 г., однако геополитические события конца февраля привели к кардинальному изменению экономических условий. 28 февраля ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых, чтобы ограничить риски для финансовой стабильности и риски неконтролируемого роста цен. 11 апреля ключевая ставка снизилась до 17%.