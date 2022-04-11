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Финансы

ЦБ прогнозирует возвращение к целевому показателю инфляции в 2024 году

Ведомости

Целевого показателя годовой инфляции на уровне 4% в России можно будет достичь в 2024 г. Такой прогноз содержится в годовом отчете Банка России за 2021 г.  

«В начале 2022 г. Банк России продолжил ужесточение денежно-­кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели в 2023 г. Геополитические события конца  февраля привели к  кардинальному изменению экономических условий. Банк России пошел на значительное повышение ключевой ставки (до 20%) для ограничения рисков для финансовой стабильности и рисков неконтролируемого роста цен и ожидает, что годовая инфляция вернется к цели вблизи 4% в 2024 г.», — говорится в отчете ЦБ. 

Сегодня вступило в силу решение совета директоров Банка России о снижении ключевой ставки на 300 б.п. — до 17%. ЦБ принял решение снизить ставку из-за того, что риски для финансовой стабильности перестали нарастать на фоне решений регулятора по контролю за движением капитала. 

ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно таргета, а также развития экономики на прогнозном горизонте, подчеркивалось в решении совета директоров. 

Инфляция в России в марте ускорилась в годовом выражении до 16,69%. По сравнению с февралем потребительские цены выросли на 7,6%, с начала года инфляция составила 9,95%. 

Согласно консенсус-прогнозу Центробанка, инфляция в России по итогам 2022 г. составит 20%, а в 2023 г. снизится до 8%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных