ЦБ прогнозирует возвращение к целевому показателю инфляции в 2024 году

«В начале 2022 г. Банк России продолжил ужесточение денежно-­кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели в 2023 г. Геополитические события конца февраля привели к кардинальному изменению экономических условий. Банк России пошел на значительное повышение ключевой ставки (до 20%) для ограничения рисков для финансовой стабильности и рисков неконтролируемого роста цен и ожидает, что годовая инфляция вернется к цели вблизи 4% в 2024 г.», — говорится в отчете ЦБ.