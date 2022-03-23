Инфляционные ожидания россиян достигли максимума с 2010 года
Инфляция в России в ближайшие 12 месяцев, по мнению россиян, составит 18,3%, говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» за март 2022 г. Это максимальный показатель с декабря 2010 г. (тогда — 18,7%) и второе по величине значение за всю историю наблюдений, отметил регулятор.
«Медианная оценка инфляционных ожиданий населения в марте 2022 г. составила 18,3%, это второй по величине результат за всю историю наблюдений. Респонденты считают, что период высокой инфляции не будет продолжительным: медианная оценка ожидаемой инфляции через три года составила 8%», — сообщил ЦБ.
Инфляционные ожидания населения в марте резко выросли по сравнению с февральскими 13,5%. Ранее, в феврале - январе, показатель снижался после того, как в декабре составил рекордные с февраля 2016 г. 14,8%.
Целевая инфляция в России составляет 4% — к этому показателю стремится ЦБ, проводя свою денежно-кредитную политику. Глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее объясняла, что высокие инфляционные ожидания населения приводят к росту потребительских цен, потому что граждане осуществляют отложенные крупные покупки, боясь дальнейшего удорожания товаров.
Инфляция в России отошла от цели в 4% в конце 2020 г. и с того момента постепенно ускорялась. В связи с этим ЦБ стал постепенно повышать ключевую ставку и ожидал, что показатель снизится до желаемого в 2023 г.
Однако в конце февраля экономическая ситуация в России изменилась в связи с началом военной операции в Донбассе и на Украине и последовавшими за этим санкциями западных стран. На фоне падения рубля ЦБ резко повысил ключевую ставку — с 9,5% до рекордных с 2003 г. 20% годовых. 18 марта Набиуллина сказала, что ускорение инфляции в России в конце апреля — начале марта обусловлено прежде всего ажиотажным спросом граждан на непродовольственные товары — бытовую технику и электронику, мебель, автомобили. Кроме того, население стало скупать продукты длительного хранения. Глава ЦБ заверила, что большая часть этих товаров производится в России из отечественного сырья, поэтому их запасов достаточно и ажиотажный спрос на такую продукцию скоро исчезнет, так что цены нормализуются.
В сегодняшнем комментарии ЦБ отметил, что на фоне роста неопределенности выросла склонность населения к сберегательному поведению, а также изменились предпочтения относительно форм хранения сбережений. «Доля респондентов, предпочитающих хранить сбережения в наличной форме, достигла максимума за всю историю опроса», — сообщил регулятор.
Согласно консенсус-прогнозу Центробанка, инфляция в России по итогам 2022 г. составит 20%, а в 2023 г. снизится до 8%. Сегодня Росстат сообщил, что с начала этого года потребительские цены в стране выросли на 7,67%, причем с начала марта — на 5,38%.