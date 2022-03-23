Инфляционные ожидания россиян достигли максимума с 2010 года

Однако в конце февраля экономическая ситуация в России изменилась в связи с началом военной операции в Донбассе и на Украине и последовавшими за этим санкциями западных стран. На фоне падения рубля ЦБ резко повысил ключевую ставку — с 9,5% до рекордных с 2003 г. 20% годовых. 18 марта Набиуллина сказала, что ускорение инфляции в России в конце апреля — начале марта обусловлено прежде всего ажиотажным спросом граждан на непродовольственные товары — бытовую технику и электронику, мебель, автомобили. Кроме того, население стало скупать продукты длительного хранения. Глава ЦБ заверила, что большая часть этих товаров производится в России из отечественного сырья, поэтому их запасов достаточно и ажиотажный спрос на такую продукцию скоро исчезнет, так что цены нормализуются.