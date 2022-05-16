Eurasia Drilling Company продала буровую компанию «Евразия»

В пресс-службе отметили, что смена собственника не повлияет на выполнение заключенных договоров по бурению и ремонту скважин, не изменит портфель заказов компании, не сократит ее производственный потенциал и не затронет структуру управления производством. По мнению компании, сделка укрепит ее позиции на рынке нефтесервисных услуг и расширит возможности реализации проектов по бурению и ремонту скважин.