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Eurasia Drilling Company продала буровую компанию «Евразия»

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Компания Eurasia Drilling Company продала 100% долей участия в своем российском подразделении «Евразия» холдингу «Буровая компания «Развитие», говорится в сообщении компании.

«ООО «Буровая компания «Евразия» сообщает об изменении структуры владения с переходом 100% долей участия в ее уставном капитале в собственность российского холдинга ООО «Буровая компания «Развитие», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что смена собственника не повлияет на выполнение заключенных договоров по бурению и ремонту скважин, не изменит портфель заказов компании, не сократит ее производственный потенциал и не затронет структуру управления производством. По мнению компании, сделка укрепит ее позиции на рынке нефтесервисных услуг и расширит возможности реализации проектов по бурению и ремонту скважин.

Eurasia Drilling Company была создана Александром Джапаридзе в 2004 г. на базе компании «Лукойл-бурение». «Лукойл» был крупнейшим заказчиком «Евразии»: в 2021 г. он обеспечил 80% выручки компании. EDC принадлежит 100% «Евразии» без одной акции.

11 мая «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что буровая компания «Развитие» направила ходатайство о покупке «Евразии» в Федеральную антимонопольную службу. По данным ЕГРЮЛ, «Развитие» было учреждено 7 апреля вице-президентом «Евразии» по правовым вопросам Дмитрием Тимониным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных