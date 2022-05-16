Eurasia Drilling Company продала буровую компанию «Евразия»
Компания Eurasia Drilling Company продала 100% долей участия в своем российском подразделении «Евразия» холдингу «Буровая компания «Развитие», говорится в сообщении компании.
«ООО «Буровая компания «Евразия» сообщает об изменении структуры владения с переходом 100% долей участия в ее уставном капитале в собственность российского холдинга ООО «Буровая компания «Развитие», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что смена собственника не повлияет на выполнение заключенных договоров по бурению и ремонту скважин, не изменит портфель заказов компании, не сократит ее производственный потенциал и не затронет структуру управления производством. По мнению компании, сделка укрепит ее позиции на рынке нефтесервисных услуг и расширит возможности реализации проектов по бурению и ремонту скважин.
Eurasia Drilling Company была создана Александром Джапаридзе в 2004 г. на базе компании «Лукойл-бурение». «Лукойл» был крупнейшим заказчиком «Евразии»: в 2021 г. он обеспечил 80% выручки компании. EDC принадлежит 100% «Евразии» без одной акции.
11 мая «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источники, что буровая компания «Развитие» направила ходатайство о покупке «Евразии» в Федеральную антимонопольную службу. По данным ЕГРЮЛ, «Развитие» было учреждено 7 апреля вице-президентом «Евразии» по правовым вопросам Дмитрием Тимониным.