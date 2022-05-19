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Бизнес

The Bell назвал кандидатов на покупку российского бизнеса McDonald’s

Ведомости

Потенциальными покупателями российского бизнеса McDonald’s могут стать «СПП» родственника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Боранбаева или «ГиД» сооснователя нефтеперерабатывающей компании «Нефтехимсервис» Александра Говора, сообщил The Bell со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, о сделке могут объявить 19 мая. Обе компании владеют франшизой McDonald’s в разных регионах: «СПП» – в Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Кировской областях, а также в Казахстане и Белоруссии, «ГиД», по данным на март, управлял 25 ресторанами сети в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

McDonald's объявил об окончательном решении об уходе из России 16 мая. О том, что компания планирует продать бизнес российскому покупателю, писала The New York Times со ссылкой на заявление президента и главного исполнительного директора McDonald's Криса Кемпчински. ТАСС со ссылкой на источники уточнял, что сеть возобновит работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив коллектив, сеть ресторанов и меню.

McDonald’s временно приостановил деятельность в России с 15 марта, объяснив это решение сложностями с логистикой. Всего в России до начала спецоперации на Украине было 850 ресторанов McDonald’s. После официального закрытия несколько ресторанов сети, не принадлежавших российскому филиалу и работавших по франшизе, продолжили работать. Таких ресторанов в России 132. Они принадлежат трем крупным франчайзи: «Развитие рост», «ГиД» и «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП»). Общая выручка McDonald’s в России с учетом трех франчайзи в 2020 г. составила 114,05 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных