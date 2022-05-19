The Bell назвал кандидатов на покупку российского бизнеса McDonald’s
Потенциальными покупателями российского бизнеса McDonald’s могут стать «СПП» родственника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Боранбаева или «ГиД» сооснователя нефтеперерабатывающей компании «Нефтехимсервис» Александра Говора, сообщил The Bell со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, о сделке могут объявить 19 мая. Обе компании владеют франшизой McDonald’s в разных регионах: «СПП» – в Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Кировской областях, а также в Казахстане и Белоруссии, «ГиД», по данным на март, управлял 25 ресторанами сети в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
McDonald's объявил об окончательном решении об уходе из России 16 мая. О том, что компания планирует продать бизнес российскому покупателю, писала The New York Times со ссылкой на заявление президента и главного исполнительного директора McDonald's Криса Кемпчински. ТАСС со ссылкой на источники уточнял, что сеть возобновит работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив коллектив, сеть ресторанов и меню.
McDonald’s временно приостановил деятельность в России с 15 марта, объяснив это решение сложностями с логистикой. Всего в России до начала спецоперации на Украине было 850 ресторанов McDonald’s. После официального закрытия несколько ресторанов сети, не принадлежавших российскому филиалу и работавших по франшизе, продолжили работать. Таких ресторанов в России 132. Они принадлежат трем крупным франчайзи: «Развитие рост», «ГиД» и «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП»). Общая выручка McDonald’s в России с учетом трех франчайзи в 2020 г. составила 114,05 млрд руб.