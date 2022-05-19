The Bell назвал кандидатов на покупку российского бизнеса McDonald’s

McDonald’s временно приостановил деятельность в России с 15 марта, объяснив это решение сложностями с логистикой. Всего в России до начала спецоперации на Украине было 850 ресторанов McDonald’s. После официального закрытия несколько ресторанов сети, не принадлежавших российскому филиалу и работавших по франшизе, продолжили работать. Таких ресторанов в России 132. Они принадлежат трем крупным франчайзи: «Развитие рост», «ГиД» и «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП»). Общая выручка McDonald’s в России с учетом трех франчайзи в 2020 г. составила 114,05 млрд руб.