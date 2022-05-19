«Почта России» и Минпромторг заключили соглашение о поддержке экспортеров на 1,9 млрд рублей
«Почта России» и Минпромторг заключили соглашение на 1,9 млрд руб. для сокращения тарифов международных почтовых отправлений, сообщила пресс-служба компании. Благодаря этому продавцы и производители, которые работают с российскими маркетплейсами, получат скидку 50% на почтовые отправления до 2024 г.
Компании смогут взаимодействовать с «Почтой России» с помощью ее цифровых сервисов. Технология будет верифицировать участников этой программы и формировать отчетность. Параллельно «Почта России», Минпромторг и Российский экспортный центр (РЭЦ) продолжат разрабатывать дополнительные подходы для поддержки экспорта.
«Государственная поддержка нацелена на помощь экспортерам и повышение интереса зарубежных покупателей к российским товарам, что будет способствовать достижению отдельных показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт», — рассказал директор по поддержке госпрограмм и международной деятельности «Почты России» Евгений Архипов. По его словам, такая мера поможет повысить конкурентоспособность продукции и будет востребована у российских экспортеров и электронных торговых площадок.
Ранее Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет» разрешили продавать на своих площадках товары из списка параллельного импорта, после того как 6 мая Минпромторг опубликовал приказ, разрешающий ввоз в страну без согласия правообладателей более 50 категорий товаров, среди них телефоны, компьютеры, бытовая техника, одежда, обувь, парфюмерия, автомобильные комплектующие и проч.