Газета
Бизнес

«Почта России» и Минпромторг заключили соглашение о поддержке экспортеров на 1,9 млрд рублей

Ведомости

«Почта России» и Минпромторг заключили соглашение на 1,9 млрд руб. для сокращения тарифов международных почтовых отправлений, сообщила пресс-служба компании. Благодаря этому продавцы и производители, которые работают с российскими маркетплейсами, получат скидку 50% на почтовые отправления до 2024 г. 

Компании смогут взаимодействовать с «Почтой России» с помощью ее цифровых сервисов. Технология будет верифицировать участников этой программы и формировать отчетность. Параллельно «Почта России», Минпромторг и Российский экспортный центр (РЭЦ) продолжат разрабатывать дополнительные подходы для поддержки экспорта. 

«Государственная поддержка нацелена на помощь экспортерам и повышение интереса зарубежных покупателей к российским товарам, что будет способствовать достижению отдельных показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт», — рассказал директор по поддержке госпрограмм и международной деятельности «Почты России» Евгений Архипов. По его словам, такая мера поможет повысить конкурентоспособность продукции и будет востребована у российских экспортеров и электронных торговых площадок.

Ранее Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет» разрешили продавать на своих площадках товары из списка параллельного импорта, после того как 6 мая Минпромторг опубликовал приказ, разрешающий ввоз в страну без согласия правообладателей более 50 категорий товаров, среди них телефоны, компьютеры, бытовая техника, одежда, обувь, парфюмерия, автомобильные комплектующие и проч.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных