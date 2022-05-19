«Почта России» и Минпромторг заключили соглашение о поддержке экспортеров на 1,9 млрд рублей

«Государственная поддержка нацелена на помощь экспортерам и повышение интереса зарубежных покупателей к российским товарам, что будет способствовать достижению отдельных показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт», — рассказал директор по поддержке госпрограмм и международной деятельности «Почты России» Евгений Архипов. По его словам, такая мера поможет повысить конкурентоспособность продукции и будет востребована у российских экспортеров и электронных торговых площадок.