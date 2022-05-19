Производитель «Боржоми» может передать бизнес правительству Грузии
Грузинский производитель минеральной воды «Боржоми» IDS Borjomi International планирует безвозмездно передать свою долю в бизнесе правительству страны, сообщил Forbes со ссылкой на заявление компании.
Речь идет о контрольном пакете в 55,8%, который принадлежит российской структуре «Альфа-групп». Таким образом, правительство Грузии сможет участвовать в управлении производителем и восстановить розлив воды, который был приостановлен 29 апреля из-за финансовых проблем компании. «Уверены, что в сложившейся ситуации это единственно правильное решение, которое поможет группе восстановить работу заводов в Грузии и сохранить лидирующие позиции на рынке минеральных вод и напитков во всех регионах присутствия», – цитирует издание представителя акционеров «Альфа-групп» в совете директоров IDS Borjomi International Элхана Алназарова.
Бренд «Боржоми» с 2013 г. принадлежит российской «Альфа-групп». Альфа-банк попал под санкции ЕС в конце февраля, под санкции США — в апреле. Основатель группы Михаил Фридман находится под европейскими, американскими и британскими санкциями. 29 апреля IDS Borjomi сообщило о приостановке розлива воды на фоне спецоперации на Украине – у компании был ограничен доступ к банковским счетам, что закрывало для нее возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами.