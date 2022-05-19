Производитель «Боржоми» может передать бизнес правительству Грузии

Бренд «Боржоми» с 2013 г. принадлежит российской «Альфа-групп». Альфа-банк попал под санкции ЕС в конце февраля, под санкции США — в апреле. Основатель группы Михаил Фридман находится под европейскими, американскими и британскими санкциями. 29 апреля IDS Borjomi сообщило о приостановке розлива воды на фоне спецоперации на Украине – у компании был ограничен доступ к банковским счетам, что закрывало для нее возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами.