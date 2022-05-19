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Производитель «Боржоми» может передать бизнес правительству Грузии

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Грузинский производитель минеральной воды «Боржоми» IDS Borjomi International планирует безвозмездно передать свою долю в бизнесе правительству страны, сообщил Forbes со ссылкой на заявление компании.

Речь идет о контрольном пакете в 55,8%, который принадлежит российской структуре «Альфа-групп». Таким образом, правительство Грузии сможет участвовать в управлении производителем и восстановить розлив воды, который был приостановлен 29 апреля из-за финансовых проблем компании. «Уверены, что в сложившейся ситуации это единственно правильное решение, которое поможет группе восстановить работу заводов в Грузии и сохранить лидирующие позиции на рынке минеральных вод и напитков во всех регионах присутствия», – цитирует издание представителя акционеров «Альфа-групп» в совете директоров IDS Borjomi International Элхана Алназарова.

Бренд «Боржоми» с 2013 г. принадлежит российской «Альфа-групп». Альфа-банк попал под санкции ЕС в конце февраля, под санкции США — в апреле. Основатель группы Михаил Фридман находится под европейскими, американскими и британскими санкциями. 29 апреля IDS Borjomi сообщило о приостановке розлива воды на фоне спецоперации на Украине – у компании был ограничен доступ к банковским счетам, что закрывало для нее возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных