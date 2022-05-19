McDonald's продаст бизнес в России Александру Говору
McDonald's объявила о продаже своего бизнеса в России текущему лицензиату Александру Говору, сообщила компания. Он будет управлять сетью под новым брендом.
Компания рассказала, что в соответствии с соглашением Говор приобретет весь портфель ресторанов McDonald’s и будет управлять ими под новым брендом. Говор является лицензиатом компании с 2015 г. и управляет 25 ресторанами в Сибири. В соглашении говорится, что сделку должны одобрить регулирующие органы. Ожидается, что она будет закрыта в ближайшие недели.
«Соглашение о купле-продаже предусматривает удержание сотрудников не менее чем на два года на эквивалентных условиях. Покупатель также согласился выплачивать заработную плату сотрудников корпорации, которые работают в 45 регионах страны до закрытия, а также выполнять существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами», — ответили в компании.
Минпромторг будет оказывать новому собственнику «все необходимое содействие в налаживании работы», заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Важно, что в результате достигнутых договоренностей продолжится работа крупной сети заведений общепита, а рабочие места сохраняются с гарантией соблюдения новым собственником ранее принятых обязательств перед сотрудниками», — цитирует Мантурова пресс-служба.
Сеть McDonald’s объявила о временной приостановке деятельности с 15 марта. Компания называла такую меру временной, объясняла ее логистическими сложностями и подчеркивала, что продолжит платить зарплату сотрудникам. 16 мая компания объявила, что решила окончательно уйти из России и продать свой бизнес в стране российскому покупателю.
В России до начала военной спецоперации насчитывалось 850 ресторанов McDonald’s. Из них 132 принадлежат трем крупным франчайзи: «Развитие рост», «ГиД» и «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП»). После официального закрытия рестораны франчайзи, не принадлежавших российскому филиалу и работавших по франшизе, продолжили работать. Общая выручка McDonald’s в России с учетом трех франчайзи в 2020 г. составила 114,05 млрд руб.