McDonald's продаст бизнес в России Александру Говору

Компания рассказала, что в соответствии с соглашением Говор приобретет весь портфель ресторанов McDonald’s и будет управлять ими под новым брендом. Говор является лицензиатом компании с 2015 г. и управляет 25 ресторанами в Сибири. В соглашении говорится, что сделку должны одобрить регулирующие органы. Ожидается, что она будет закрыта в ближайшие недели.