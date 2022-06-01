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Аэропорты попросили открыть магазины duty free на рейсах по России

Ведомости

Владельцы российских аэропортов попросили власти разрешить открыть магазины беспошлинной торговли для пассажиров рейсов по России, сообщил совладелец и председатель совета директоров аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев в интервью РБК.

Он пояснил, что такая мера позволит аэропортам увеличить выручку на фоне падения международного трафика, а пассажирам — покупать товары по цене ниже рыночной. Владельцы аэропортов попросили ввести эту меру до конца 2023 г. Ванцев рассказал, что сейчас предложение рассматривают в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова, его представитель подтвердил это.

Источник издания, близкий к правительству, рассказал, что такую идею предложили представители «Деловой России», и в целом она не вызвала возражений. Сейчас этот вопрос прорабатывается по линии Федеральной таможенной службы, добавил он. Издание направило запросы в ФТС и Минтранс.

Ванцев рассказал, что во многих странах магазины беспошлинной торговли работают и в зоне международных рейсов, и в зоне внутренних перелетов. По его мнению, чем больше пассажиры потратят в аэропорту, тем лучше в конечном счете будет для государства. По словам Ванцева, комиссии от магазинов duty free составляют большую долю доходов от международных перевозок, однако не назвал ее размер. Он отметил, что раньше комиссия позволяла аэропорту покрывать расходы, однако после отмены международных рейсов текущие доходы не покрывают всех затрат, в том числе на проценты по кредитам.

После начала спецоперации на Украине многие западные страны закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России, а Москва в ответ закрыла свое небо. Сейчас у России есть авиасообщение с Турцией, Египтом, ОАЭ, Шри-Ланкой, Катаром, Бахрейном и Сейшельскими островами, Узбекистаном, Азербайджаном и Белоруссией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных