Аэропорты попросили открыть магазины duty free на рейсах по России

Ванцев рассказал, что во многих странах магазины беспошлинной торговли работают и в зоне международных рейсов, и в зоне внутренних перелетов. По его мнению, чем больше пассажиры потратят в аэропорту, тем лучше в конечном счете будет для государства. По словам Ванцева, комиссии от магазинов duty free составляют большую долю доходов от международных перевозок, однако не назвал ее размер. Он отметил, что раньше комиссия позволяла аэропорту покрывать расходы, однако после отмены международных рейсов текущие доходы не покрывают всех затрат, в том числе на проценты по кредитам.