Ассортимент стиральных порошков в магазинах сократился на 23%
Ассортимент бытовой химии и средств персонального ухода в российских магазинах с 21 марта по 1 мая 2022 г. снизился на 23% в годовом выражении, сообщил РБК со ссылкой на результаты аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIq. Аналитики учитывали товарные позиции — различные варианты одного и того же товара.
Сильнее всего сократился ассортимент стиральных порошков — на 33% в годовом выражении. Также среди непродовольственных товаров уменьшился ассортимент персональных средств гигиены, средств для мытья посуды, кондиционеров для белья и волос, средств для лица, шампуней и средств для уборки.
Аналитики уточнили, что в 155 категориях также сократились продажи в натуральном выражении. Снижение ассортимента и продаж взаимосвязаны, но имеют разную природу и происходят параллельно, пояснил директор по работе с ритейлом российского офиса NielsenIq Константин Локтев. Он отметил, что ассортимент бакалеи, товаров для детей и безалкогольных напитков снизился, однако продажи остались прежними. В компании добавили, что в 12 категориях ассортимент в марте-апреле увеличился — среди них энергетики, алкогольные коктейли и джин.
Локтев рассказал, что ассортимент российских магазинов снизился, потому что часть поставщиков не может больше отгружать свою продукцию, некоторые компании сократили ассортимент из-за проблем с сырьем, ингредиентами и комплектующими. Также ассортимент сократился, потому что в марте россияне запасались товарами длительного хранения, из-за чего некоторые из них пропали с полок.