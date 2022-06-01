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Ассортимент стиральных порошков в магазинах сократился на 23%

Ведомости

Ассортимент бытовой химии и средств персонального ухода в российских магазинах с 21 марта по 1 мая 2022 г. снизился на 23% в годовом выражении, сообщил РБК со ссылкой на результаты аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIq. Аналитики учитывали товарные позиции — различные варианты одного и того же товара.

Сильнее всего сократился ассортимент стиральных порошков — на 33% в годовом выражении. Также среди непродовольственных товаров уменьшился ассортимент персональных средств гигиены, средств для мытья посуды, кондиционеров для белья и волос, средств для лица, шампуней и средств для уборки.

Аналитики уточнили, что в 155 категориях также сократились продажи в натуральном выражении. Снижение ассортимента и продаж взаимосвязаны, но имеют разную природу и происходят параллельно, пояснил директор по работе с ритейлом российского офиса NielsenIq Константин Локтев. Он отметил, что ассортимент бакалеи, товаров для детей и безалкогольных напитков снизился, однако продажи остались прежними. В компании добавили, что в 12 категориях ассортимент в марте-апреле увеличился — среди них энергетики, алкогольные коктейли и джин.

Локтев рассказал, что ассортимент российских магазинов снизился, потому что часть поставщиков не может больше отгружать свою продукцию, некоторые компании сократили ассортимент из-за проблем с сырьем, ингредиентами и комплектующими. Также ассортимент сократился, потому что в марте россияне запасались товарами длительного хранения, из-за чего некоторые из них пропали с полок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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