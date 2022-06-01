Ассортимент стиральных порошков в магазинах сократился на 23%

Аналитики уточнили, что в 155 категориях также сократились продажи в натуральном выражении. Снижение ассортимента и продаж взаимосвязаны, но имеют разную природу и происходят параллельно, пояснил директор по работе с ритейлом российского офиса NielsenIq Константин Локтев. Он отметил, что ассортимент бакалеи, товаров для детей и безалкогольных напитков снизился, однако продажи остались прежними. В компании добавили, что в 12 категориях ассортимент в марте-апреле увеличился — среди них энергетики, алкогольные коктейли и джин.