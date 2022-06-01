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«Известия»: гостиничные сети Marriott и Hilton могут уйти из России

Ведомости

Крупные гостиничные премиум-бренды Marriott и Hilton изучают сценарий полного ухода из России, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, который знаком с деталями переговоров. Это связано с геополитической ситуацией и падением трафика.

По словам Бухарова, в марте у гостиниц резко упал поток иностранных гостей, которые могли себе позволить номер стоимостью 60 000 — 100 000 руб. за сутки. Бренды могут заблокировать в стране свою мировую систему бронирования, которая позволяла гостям копить и использовать дополнительные бонусы в отелях сети. Бухаров также пояснил, что отели расположены в зданиях, которые не принадлежат сетям; отечественные инвесторы вкладывали свои средства в недвижимость с расчетом получить прибыль от работы определенных брендов. Часть зданий гостиниц с мировым именем принадлежат «Люсине», ВТБ и другим структурам.

«В сложившихся условиях компании могут использовать альтернативный путь: к примеру, сократить стоимость номера, при этом пожертвовав уровнем сервиса. При таком подходе отели могут рассчитывать на приток гостей. Ситуация достаточно сложная, с учетом того что у всего бизнеса сузился горизонт планирования», — отметил эксперт.

В конце марта американская сеть отелей Hyatt разорвала контракты и прекратила сотрудничество с отелем в Москве Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park. В пресс-службе компании тогда пояснили, что это произошло из-за введенных в отношении России санкций и спецоперации на Украине.

Начало военной операции на Украине повлекло за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт. По данным Йельского университета на 1 июня, таких компаний уже более 1000.

Ранее по теме: Международные бренды начали уходить из гостиниц с долей госбанков

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных