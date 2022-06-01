«Известия»: гостиничные сети Marriott и Hilton могут уйти из России

По словам Бухарова, в марте у гостиниц резко упал поток иностранных гостей, которые могли себе позволить номер стоимостью 60 000 — 100 000 руб. за сутки. Бренды могут заблокировать в стране свою мировую систему бронирования, которая позволяла гостям копить и использовать дополнительные бонусы в отелях сети. Бухаров также пояснил, что отели расположены в зданиях, которые не принадлежат сетям; отечественные инвесторы вкладывали свои средства в недвижимость с расчетом получить прибыль от работы определенных брендов. Часть зданий гостиниц с мировым именем принадлежат «Люсине», ВТБ и другим структурам.