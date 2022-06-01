«Известия»: гостиничные сети Marriott и Hilton могут уйти из России
Крупные гостиничные премиум-бренды Marriott и Hilton изучают сценарий полного ухода из России, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, который знаком с деталями переговоров. Это связано с геополитической ситуацией и падением трафика.
По словам Бухарова, в марте у гостиниц резко упал поток иностранных гостей, которые могли себе позволить номер стоимостью 60 000 — 100 000 руб. за сутки. Бренды могут заблокировать в стране свою мировую систему бронирования, которая позволяла гостям копить и использовать дополнительные бонусы в отелях сети. Бухаров также пояснил, что отели расположены в зданиях, которые не принадлежат сетям; отечественные инвесторы вкладывали свои средства в недвижимость с расчетом получить прибыль от работы определенных брендов. Часть зданий гостиниц с мировым именем принадлежат «Люсине», ВТБ и другим структурам.
«В сложившихся условиях компании могут использовать альтернативный путь: к примеру, сократить стоимость номера, при этом пожертвовав уровнем сервиса. При таком подходе отели могут рассчитывать на приток гостей. Ситуация достаточно сложная, с учетом того что у всего бизнеса сузился горизонт планирования», — отметил эксперт.
В конце марта американская сеть отелей Hyatt разорвала контракты и прекратила сотрудничество с отелем в Москве Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park. В пресс-службе компании тогда пояснили, что это произошло из-за введенных в отношении России санкций и спецоперации на Украине.
Начало военной операции на Украине повлекло за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт. По данным Йельского университета на 1 июня, таких компаний уже более 1000.