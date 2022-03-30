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Международные бренды начали уходить из гостиниц с долей госбанков

Заменить их смогут российские, арабские или азиатские операторы
Антон Филатов Дарья Молоткова
Vesper Residences Moscow / Ведомости

Входящая в международную гостиничную компанию Accor премиальная сеть Fairmont Hotels & Resorts отказалась от управления гостинично-жилым комплексом Fairmont/Vesper, который строится рядом со ст. м. «Маяковская» в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками этого проекта. Представители Vesper (девелопер комплекса) и Accor от комментариев отказались. С сайта комплекса вся информация о Fairmont исчезла, сам он теперь называется Vesper Residences Moscow.

Агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Accor в начале марта сообщало, что оператор приостанавливает работу с отелями, владельцы которых находятся под санкциями США или Евросоюза. Конкретные проекты оно не называло. В 2020 г. 50% долей в Fairmont/Vesper приобрела структура «Сбера», напоминают два консультанта, работавших с участниками проекта. По их словам, так как против госбанка были введены санкции США и Великобританией, гостиничная сеть была вынуждена приостановить какое-либо сотрудничество с собственниками комплекса. Запрос в «Сбер» остался без ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных