Международные бренды начали уходить из гостиниц с долей госбанков

Международные бренды начали уходить из гостиниц с долей госбанковЗаменить их смогут российские, арабские или азиатские операторы
Входящая в международную гостиничную компанию Accor премиальная сеть Fairmont Hotels & Resorts отказалась от управления гостинично-жилым комплексом Fairmont/Vesper, который строится рядом со ст. м. «Маяковская» в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками этого проекта. Представители Vesper (девелопер комплекса) и Accor от комментариев отказались. С сайта комплекса вся информация о Fairmont исчезла, сам он теперь называется Vesper Residences Moscow.
Агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Accor в начале марта сообщало, что оператор приостанавливает работу с отелями, владельцы которых находятся под санкциями США или Евросоюза. Конкретные проекты оно не называло. В 2020 г. 50% долей в Fairmont/Vesper приобрела структура «Сбера», напоминают два консультанта, работавших с участниками проекта. По их словам, так как против госбанка были введены санкции США и Великобританией, гостиничная сеть была вынуждена приостановить какое-либо сотрудничество с собственниками комплекса. Запрос в «Сбер» остался без ответа.