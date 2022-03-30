Международные бренды начали уходить из гостиниц с долей госбанков

Агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Accor в начале марта сообщало, что оператор приостанавливает работу с отелями, владельцы которых находятся под санкциями США или Евросоюза. Конкретные проекты оно не называло. В 2020 г. 50% долей в Fairmont/Vesper приобрела структура «Сбера», напоминают два консультанта, работавших с участниками проекта. По их словам, так как против госбанка были введены санкции США и Великобританией, гостиничная сеть была вынуждена приостановить какое-либо сотрудничество с собственниками комплекса. Запрос в «Сбер» остался без ответа.