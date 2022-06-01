Говор стал единственным владельцем фирмы — покупателя российского McDonald’s
Бизнесмен Александр Говор стал единственным владельцем компании «Клуб отель», которая в конце мая подала ходатайство в ФАС о покупке российского подразделения McDonald’s — компании «Макдоналдс Корпорейшн», сообщил ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
Теперь Говору принадлежит 100% акций «Клуб отеля», номинальная стоимость доли составила 1 млн руб. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», предыдущие 10 лет 100% акций «Клуб отеля» принадлежали Светлане Говор.
В марте McDonald’s сообщил о приостановке работы в России, а в середине мая анонсировал продажу бизнеса российскому лицензиату Александру Говору, который управлял 25 ресторанами сети в Сибири. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие недели, а рестораны откроются в России под новым названием.
Точная дата открытия ресторанов пока неизвестна. Источник ТАСС сообщал, что первый ресторан сети откроется на станции «Пушкинская» в Москве 12 июня. В Московской области ожидают открытия сети к середине июня, сообщал губернатор Андрей Воробьев. Официально новое название пока не сообщалось.