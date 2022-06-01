Говор стал единственным владельцем фирмы — покупателя российского McDonald’s

В марте McDonald’s сообщил о приостановке работы в России, а в середине мая анонсировал продажу бизнеса российскому лицензиату Александру Говору, который управлял 25 ресторанами сети в Сибири. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие недели, а рестораны откроются в России под новым названием.