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Бизнес

Говор стал единственным владельцем фирмы — покупателя российского McDonald’s

Ведомости

Бизнесмен Александр Говор стал единственным владельцем компании «Клуб отель», которая в конце мая подала ходатайство в ФАС о покупке российского подразделения McDonald’s — компании «Макдоналдс Корпорейшн», сообщил ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Теперь Говору принадлежит 100% акций «Клуб отеля», номинальная стоимость доли составила 1 млн руб. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», предыдущие 10 лет 100% акций «Клуб отеля» принадлежали Светлане Говор.

В марте McDonald’s сообщил о приостановке работы в России, а в середине мая анонсировал продажу бизнеса российскому лицензиату Александру Говору, который управлял 25 ресторанами сети в Сибири. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие недели, а рестораны откроются в России под новым названием.

Точная дата открытия ресторанов пока неизвестна. Источник ТАСС сообщал, что первый ресторан сети откроется на станции «Пушкинская» в Москве 12 июня. В Московской области ожидают открытия сети к середине июня, сообщал губернатор Андрей Воробьев. Официально новое название пока не сообщалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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