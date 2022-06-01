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«Сухой», «МиГ» и ОАК объединились в одну компанию

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Компания «Сухой» и корпорация «МиГ» объединились с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) госкорпорации «Ростех», сообщила пресс-служба ОАК. Об объединении было объявлено в декабре 2021 г.

«Проведенная реорганизация завершает один из важных этапов корпоративной трансформации ОАК, которая подразумевает в том числе переход от 3-х уровневой к 2-х уровневой структуре управления в корпорации. При этом сильные и известные во всем мире бренды «Сухой» и «МиГ» сохранятся в производимых самолетах, авторитетные конструкторские школы продолжат развиваться», — отметил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

В ОАК также добавили, что реорганизация поможет сократить число управленческих уровней, упростить корпоративную структуру, исключить дублирующие административные функции и уменьшить общехозяйственные затраты. При этом идет развитие общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, расширение кооперации производственных площадок для более эффективной реализации самолетостроительных программ. «Эти и другие меры призваны повысить эффективность работы, финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность ОАК», — отмечено в сообщении.

Компания «Сухой» серийно производит истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34 в интересах Минобороны РФ, выполняет ряд экспортных контрактов, а также работает над истребителем пятого поколения Су-57, легким истребителем Су-75 Checkmate и тяжелым ударным беспилотником «Охотник». «МиГ», в свою очередь, производит боевые самолеты семейства МиГ-29 для экспортных поставок и легкий истребитель МиГ-35 для Минобороны. Также в компании ведется модернизация высотного истребителя-перехватчика МиГ-31, который стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия — ракеты «Кинжал».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных