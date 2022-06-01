«Сухой», «МиГ» и ОАК объединились в одну компанию

«Проведенная реорганизация завершает один из важных этапов корпоративной трансформации ОАК, которая подразумевает в том числе переход от 3-х уровневой к 2-х уровневой структуре управления в корпорации. При этом сильные и известные во всем мире бренды «Сухой» и «МиГ» сохранятся в производимых самолетах, авторитетные конструкторские школы продолжат развиваться», — отметил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.