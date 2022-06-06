Правительство Грузии через неделю станет совладельцем «Боржоми»

Бренд «Боржоми» принадлежит «Альфа-групп» с 2013 г. Альфа-банк попал под санкции ЕС и США, основатель группы Михаил Фридман – под санкции ЕС, США и Великобритании. 29 апреля IDS Borjomi сообщило о приостановке розлива воды на фоне спецоперации на Украине – у компании был ограничен доступ к банковским счетам, что закрывало для нее возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами.