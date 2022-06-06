Правительство Грузии через неделю станет совладельцем «Боржоми»
Правительство Грузии через неделю обсудит вопрос о принятии в собственность доли компании IDS Borjomi Georgia и станет ее акционером, сообщил 6 июня премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
«Министерство экономики практически завершило переговоры. Через неделю мы вынесем вопрос на заседание правительства, и мы станем акционерами "Боржоми". Правительство, государство станет акционером "Боржоми", совладельцем, и этим проблема будет решена», — рассказал Гарибашвили (цитата по Spuntik Грузия).
19 мая IDS Borjomi International сообщил, что планирует безвозмездно передать свою долю в бизнесе правительству Грузии. Речь идет о контрольном пакете в 55,8%, который принадлежит российской структуре «Альфа-групп». Таким образом, правительство Грузии сможет участвовать в управлении производителем и восстановить розлив воды, который был приостановлен 29 апреля из-за финансовых проблем компании.
Бренд «Боржоми» принадлежит «Альфа-групп» с 2013 г. Альфа-банк попал под санкции ЕС и США, основатель группы Михаил Фридман – под санкции ЕС, США и Великобритании. 29 апреля IDS Borjomi сообщило о приостановке розлива воды на фоне спецоперации на Украине – у компании был ограничен доступ к банковским счетам, что закрывало для нее возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами.