Delivery Club не смог оспорить штраф за взимание сервисного сбора
Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным наложенный Роспотребнадзором на Delivery Club штраф за взимание с клиентов сервисного сбора, следует из материалов суда. Ранее аналогичное решение принял Арбитражный суд Москвы.
Суд пришел к выводу, что взимание сервисного сбора ущемляет права потребителей, и юридическое лицо службы доставки – ООО «Деливери Клаб» – не смогло доказать, что клиенты могут отказаться от уплаты сбора или что он взимается с их согласия. «Факт безальтернативного включения отдельной строкой дополнительного платежа к стоимости заказа в качестве оплаты услуги «сервисный сбор» административным органом доказан, данное обстоятельство ущемляет права потребителей и образует событие административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», – сказано в решении суда.
В документах говорится, что Delivery Club не представил доказательств принятия всех мер по соблюдению требований действующего законодательства или доказательств невозможности соблюдения указанных требований. Ссылки компании на судебную практику были отклонены, как и доводы о формальном подходе суда первой инстанции и о нарушении им процессуального законодательства.
В пресс-службе Delivery Club отметили, что не согласны с решением суда и планируют обжаловать его в кассационной инстанции, так как сервисный сбор в мировой практике используется не только сервисами доставки, но и туристическими сервисами, e-commerce-компаниями и другими. «Он необходим, чтобы финансировать развитие ИТ-систем, работу служб поддержки и других подразделений, без которых в принципе невозможно функционирование сервисов», – пояснили в Delivery Club. В компании уточнили, что взимаемая стоимость доставки полностью идет на оплату работы курьеров, а взимаемая с ресторанов комиссия – на маркетинговые расходы. «Сервисный сбор же – плата за функционал приложения, который имеет самостоятельную ценность и является результатом работы ИТ-команды нашего сервиса», – подчеркнули в пресс-службе агрегатора службы доставки.
14 декабря 2021 г. Роспотребнадзор привлек Delivery Club из-за взимания сервисного сбора к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 000 руб., компании также было внесено представление об устранении нарушения. Компания попыталась оспорить решение в Арбитражном суде Москвы, но суд 18 марта отклонил жалобу, а 21 марта решение подтвердил и Роспотребнадзор.
Delivery Club начал взимать сервисный сбор с пользователей с мая 2021 г. Когда компания начала его тестирование, сумма сервисного сбора не превышала 29 руб. Аналогичный сервисный сбор в октябре 2021 г. ввела «Яндекс.Еда».