Delivery Club не смог оспорить штраф за взимание сервисного сбора

В пресс-службе Delivery Club отметили, что не согласны с решением суда и планируют обжаловать его в кассационной инстанции, так как сервисный сбор в мировой практике используется не только сервисами доставки, но и туристическими сервисами, e-commerce-компаниями и другими. «Он необходим, чтобы финансировать развитие ИТ-систем, работу служб поддержки и других подразделений, без которых в принципе невозможно функционирование сервисов», – пояснили в Delivery Club. В компании уточнили, что взимаемая стоимость доставки полностью идет на оплату работы курьеров, а взимаемая с ресторанов комиссия – на маркетинговые расходы. «Сервисный сбор же – плата за функционал приложения, который имеет самостоятельную ценность и является результатом работы ИТ-команды нашего сервиса», – подчеркнули в пресс-службе агрегатора службы доставки.