Первые 15 точек нового McDonald's откроются в Москве и области в День России
Первые 15 точек нового McDonald's начнут принимать гостей в Москве и области уже 12 июня, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
В компании отметили, что 12 июня откроются рестораны на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и в Коломенском проезде. Рестораны сети также откроются в Одинцово, Химках и Реутово.
О датах и времени открытия предприятий в других регионах, а также о новом названии и планах на будущее будет объявлено дополнительно. 3 июня в интервью изданию Forbes новый владелец бизнеса компании в России Александр Говор заявил о планах открыть все рестораны сети за два месяца. По его словам, сейчас к перезапуску фактически готовы 840 ресторанов, еще семь точек зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию в Московской области, еще несколько — в Центральной России.
McDonald’s сообщил о приостановке работы в России в марте. В середине мая компания объявила о продаже российского подразделения российскому лицензиату Александру Говору, который управлял 25 ресторанами сети в Сибири. 27 мая компания «Клуб-Отель» подала ходатайство в ФАС о покупке «Макдоналдс Корпорейшн». В конце мая Говор получил 100% акций «Клуб-Отеля», который ранее принадлежал Светлане Говор.
Рестораны сети откроются в России под новым брендом. Покупатель компании уже зарегистрировал заявки в Роспатенте на несколько вариантов названия, но под каким из них будет работать McDonald’s, пока неизвестно.