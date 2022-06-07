Первые 15 точек нового McDonald's откроются в Москве и области в День России

О датах и времени открытия предприятий в других регионах, а также о новом названии и планах на будущее будет объявлено дополнительно. 3 июня в интервью изданию Forbes новый владелец бизнеса компании в России Александр Говор заявил о планах открыть все рестораны сети за два месяца. По его словам, сейчас к перезапуску фактически готовы 840 ресторанов, еще семь точек зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию в Московской области, еще несколько — в Центральной России.