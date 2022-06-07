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Первые 15 точек нового McDonald's откроются в Москве и области в День России

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Первые 15 точек нового McDonald's начнут принимать гостей в Москве и области уже 12 июня, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. 

В компании отметили, что 12 июня откроются рестораны на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и в Коломенском проезде. Рестораны сети также откроются в Одинцово, Химках и Реутово.

О датах и времени открытия предприятий в других регионах, а также о новом названии и планах на будущее будет объявлено дополнительно. 3 июня в интервью изданию Forbes новый владелец бизнеса компании в России Александр Говор заявил о планах открыть все рестораны сети за два месяца. По его словам, сейчас к перезапуску фактически готовы 840 ресторанов, еще семь точек зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию в Московской области, еще несколько — в Центральной России.

McDonald’s сообщил о приостановке работы в России в марте. В середине мая компания объявила о продаже российского подразделения российскому лицензиату Александру Говору, который управлял 25 ресторанами сети в Сибири. 27 мая компания «Клуб-Отель» подала ходатайство в ФАС о покупке «Макдоналдс Корпорейшн». В конце мая Говор получил 100% акций «Клуб-Отеля», который ранее принадлежал Светлане Говор.

Рестораны сети откроются в России под новым брендом. Покупатель компании уже зарегистрировал заявки в Роспатенте на несколько вариантов названия, но под каким из них будет работать McDonald’s, пока неизвестно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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