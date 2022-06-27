«Коммерсантъ» узнал о проблемах с поставками запчастей для фармоборудования
Иностранные производители оборудования для фарминдустрии начали отказываться поставлять в Россию запчасти и комплектующие, поставки приостановили немецкие Syntegon и GEA, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на президента «Фармасинтеза» Викрама Пунию. В этих компаниях не ответили на запросы издания.
Пуния рассказал, что немецкая компания Sartorius и американская Cytiva приостановили прием заказов, но обещали вернуться на российский рынок. В марте Sartorius объявила о продолжении поставок в Россию и объяснила задержку заказов перестройкой логистики.
Гендиректор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев подтвердил, что европейские поставщики отказываются ввозить комплектующие в Россию, однако часть иностранных компаний продолжает исполнять заказы. По его мнению, одна из базовых проблем заключается в том, что госпрограмма «Фарма 2020» в свое время не стимулировала производство оборудования для фармпроизводителей в России. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов подтвердил, что в России почти не производят современное оборудование для фарминдустрии. Это могли бы делать крупные концерны ВПК, но они не занимаются этим из-за ограниченного спроса.
Гендиректор «Герофарма» Петр Родионов рассказал, что компания не может получить от немецких поставщиков новые форматные части. Детали к имеющимся частям можно воспроизвести в России, но разработать новые очень тяжело, отметил он, а без них в ближайшее время производство новых лекарств может быть затруднено. Родионов добавил, что поставлять такие детали через третьи страны нельзя, потому что они делаются под определенного производителя и имеют уникальный номер.
В Минпромторге изданию пояснили, что в начале пандемии российские фармпроизводители запаслись комплектующими в достаточном объеме. В министерстве заявили, что оборудование российских машиностроителей может конкурировать с европейским по качеству и цене, а при необходимости российские компании начнут выпускать новую продукцию. Пуния рассказал, что «Фармасинтез» использует оборудование от «Ростеха».