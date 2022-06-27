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«Коммерсантъ» узнал о проблемах с поставками запчастей для фармоборудования

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Иностранные производители оборудования для фарминдустрии начали отказываться поставлять в Россию запчасти и комплектующие, поставки приостановили немецкие Syntegon и GEA, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на президента «Фармасинтеза» Викрама Пунию. В этих компаниях не ответили на запросы издания.

Пуния рассказал, что немецкая компания Sartorius и американская Cytiva приостановили прием заказов, но обещали вернуться на российский рынок. В марте Sartorius объявила о продолжении поставок в Россию и объяснила задержку заказов перестройкой логистики.

Гендиректор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев подтвердил, что европейские поставщики отказываются ввозить комплектующие в Россию, однако часть иностранных компаний продолжает исполнять заказы. По его мнению, одна из базовых проблем заключается в том, что госпрограмма «Фарма 2020» в свое время не стимулировала производство оборудования для фармпроизводителей в России. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов подтвердил, что в России почти не производят современное оборудование для фарминдустрии. Это могли бы делать крупные концерны ВПК, но они не занимаются этим из-за ограниченного спроса.

Гендиректор «Герофарма» Петр Родионов рассказал, что компания не может получить от немецких поставщиков новые форматные части. Детали к имеющимся частям можно воспроизвести в России, но разработать новые очень тяжело, отметил он, а без них в ближайшее время производство новых лекарств может быть затруднено. Родионов добавил, что поставлять такие детали через третьи страны нельзя, потому что они делаются под определенного производителя и имеют уникальный номер.

В Минпромторге изданию пояснили, что в начале пандемии российские фармпроизводители запаслись комплектующими в достаточном объеме. В министерстве заявили, что оборудование российских машиностроителей может конкурировать с европейским по качеству и цене, а при необходимости российские компании начнут выпускать новую продукцию. Пуния рассказал, что «Фармасинтез» использует оборудование от «Ростеха».  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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