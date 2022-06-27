«Коммерсантъ» узнал о проблемах с поставками запчастей для фармоборудования

Гендиректор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев подтвердил, что европейские поставщики отказываются ввозить комплектующие в Россию, однако часть иностранных компаний продолжает исполнять заказы. По его мнению, одна из базовых проблем заключается в том, что госпрограмма «Фарма 2020» в свое время не стимулировала производство оборудования для фармпроизводителей в России. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов подтвердил, что в России почти не производят современное оборудование для фарминдустрии. Это могли бы делать крупные концерны ВПК, но они не занимаются этим из-за ограниченного спроса.