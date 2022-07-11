Wildberries планирует закрепить за собой фирменный оттенок фиолетового цвета

В компании подготовили несколько доводов, в том числе ссылались на результаты опроса Института социологии РАН. Согласно исследованию, 90% респондентов из более 50% регионов России прямо ассоциируют такой оттенок фиолетового с Wildberries. Но Роспатенту аргументы Wildberries показались неубедительными: ведомство решило, что этот цвет не обладает «различительной способностью». В пресс-службе Роспатента отметили, что ассоциативная связь между цветом и услугами заявителя не является однозначной.