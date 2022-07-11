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Wildberries планирует закрепить за собой фирменный оттенок фиолетового цвета

Ведомости

Wildberries обратилась в суд по интеллектуальным правам (СИП). Компания хочет оспорить отказ Роспатента регистрировать фирменный оттенок фиолетового цвета в качестве товарного знака. Такой документ «Коммерсантъ» обнаружил в базе суда по интеллектуальным правам. 

Сообщается, что суд принял заявление Wildberries к производству. Его рассмотрение запланировано на 18 июля. Компания пытается оспорить решение коллегии Роспатента от 10 марта. Согласно документу, который оказался в распоряжении «Коммерсанта», Wildberries подавала заявку на регистрацию цветового обозначения, которое «состоит исключительно из фиолетового цвета, соответствующего Pantone 254С», для классов МКТУ 35 (интернет-магазины) и 39 (доставка товаров).

В компании подготовили несколько доводов, в том числе ссылались на результаты опроса Института социологии РАН. Согласно исследованию, 90% респондентов из более 50% регионов России прямо ассоциируют такой оттенок фиолетового с Wildberries. Но Роспатенту аргументы Wildberries показались неубедительными: ведомство решило, что этот цвет не обладает «различительной способностью». В пресс-службе Роспатента отметили, что ассоциативная связь между цветом и услугами заявителя не является однозначной. 

В Wildberries объяснили, что регистрация оттенка фиолетового цвета как товарного знака нужна компании для борьбы с мошенниками. Представитель компании заявил, что интернет-магазин часто сталкивается с незаконным использованием фирменной стилистики другими компаниями, в том числе и для мошеннических схем. «Но из-за отсутствия регистрации не можем помочь потребителям и защитить свои законные права», — подчеркнул представитель Wildberries. 

На сегодняшний день правообладателями цветовых товарных знаков являются только пять компаний: Сбербанк (зеленый), МТС (красный), «Газпром» (синий), Vanish (розовый) и «Тиффани» (бирюзовый). Зампред комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов отметил, что Роспатент часто отказывает в регистрации таких знаков. «А доказать общеизвестность цвета сложно», — уточнил эксперт. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных