«Аэрофлот» возобновит полеты в Китай с 22 июля
«Аэрофлот» с 22 июля открывает регулярные пассажирские рейсы в город Чэнду (провинция Сычуань). Полеты будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330», — говорится в сообщении.
В феврале главное управление гражданской авиации КНР запрещало «Аэрофлоту» проводить шесть рейсов SU220 по маршруту Москва — Гуанчжоу из-за обнаружения на борту одного из прибывших по нему самолетов 34 заразившихся коронавирусом пассажиров.
При этом в конце февраля Россия официально возобновила авиасообщение с Китаем и Индонезией. Оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение с 14 марта 2022 г. возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение с Индонезией по маршруту Москва — Денпасар с частотой 3 рейса в неделю; с КНР по маршрутам Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.
В начале июля Роспотребнадзор отменил ограничения на въезд в Россию иностранцев через воздушные и морские пункты пропуска, однако оставались ограничения на въезд наземными видами транспорта. Также штаб решил отменить ПЦР-тесты для граждан Белоруссии, которые прилетают в Россию на самолетах. Гражданам других стран все еще будет нужно предоставлять результаты ПЦР-тестов.
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