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«Аэрофлот» возобновит полеты в Китай с 22 июля

Ведомости

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты в Китай с 22 июля, сообщает пресс-служба компании. Полеты возобновятся в город Чэнду.

«Аэрофлот» с 22 июля открывает регулярные пассажирские рейсы в город Чэнду (провинция Сычуань). Полеты будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330», — говорится в сообщении. 

В феврале главное управление гражданской авиации КНР запрещало «Аэрофлоту» проводить шесть рейсов SU220 по маршруту Москва — Гуанчжоу из-за обнаружения на борту одного из прибывших по нему самолетов 34 заразившихся коронавирусом пассажиров.

При этом в конце февраля Россия официально возобновила авиасообщение с Китаем и Индонезией. Оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение с 14 марта 2022 г. возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение с Индонезией по маршруту Москва — Денпасар с частотой 3 рейса в неделю; с КНР по маршрутам Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.

В начале июля Роспотребнадзор отменил ограничения на въезд в Россию иностранцев через воздушные и морские пункты пропуска, однако оставались ограничения на въезд наземными видами транспорта. Также штаб решил отменить ПЦР-тесты для граждан Белоруссии, которые прилетают в Россию на самолетах. Гражданам других стран все еще будет нужно предоставлять результаты ПЦР-тестов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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