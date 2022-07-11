«Аэрофлот» возобновит полеты в Китай с 22 июля

При этом в конце февраля Россия официально возобновила авиасообщение с Китаем и Индонезией. Оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение с 14 марта 2022 г. возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение с Индонезией по маршруту Москва — Денпасар с частотой 3 рейса в неделю; с КНР по маршрутам Москва — Пекин, Москва — Гуанчжоу и Москва — Шанхай с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.