Экс-главу «Формулы-1» обвинили в мошенничестве более чем на £400 млн
Бывшего главу «Формулы-1» Берни Экклстоуна обвинили в мошенничестве с зарубежными активами более чем на £400 млн, сообщает Reuters со ссылкой на королевскую прокурорскую службу Великобритании.
Главный прокурор выдвинул обвинение против 91-летнего бизнесмена в том, что тот «не сообщил управлению по налоговым и таможенным сборам о существовании заграничных активов, стоимость которых превышает £400 млн».
Первое слушание по делу Экклстоуна запланировано на 22 августа. Максимальное наказание, которое ему грозит – лишение свободы сроком на 10 лет и штраф.
Экклстоун был генеральным директором Formula One Management (FOM, управляет бизнесом Formula 1) на протяжении почти 40 лет, с 1978 по 2017 гг. Решение о смене генерального директора в 2017 г. приняли новые владельцы гоночной серии, американская компания Liberty Media. Сделка состоялась в 2016 г., ее сумма составила $8 млрд. Председателем компании стал Чейз Кэри, ранее занимавший пост исполнительного директора 21st Century Fox.
С 2017 г. Экклстоун занимает пост почетного президента, в рамках этой должности он может приезжать на гонки, но вести переговоры с организаторами Гран-при, телеканалами и заниматься руководством – нет.
В 2020 г. Forbes оценивал состояние Экклстоуна в $3,3 млрд.
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