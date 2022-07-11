Экс-главу «Формулы-1» обвинили в мошенничестве более чем на £400 млн

Экклстоун был генеральным директором Formula One Management (FOM, управляет бизнесом Formula 1) на протяжении почти 40 лет, с 1978 по 2017 гг. Решение о смене генерального директора в 2017 г. приняли новые владельцы гоночной серии, американская компания Liberty Media. Сделка состоялась в 2016 г., ее сумма составила $8 млрд. Председателем компании стал Чейз Кэри, ранее занимавший пост исполнительного директора 21st Century Fox.