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Экс-главу «Формулы-1» обвинили в мошенничестве более чем на £400 млн

Ведомости

Бывшего главу «Формулы-1» Берни Экклстоуна обвинили в мошенничестве с зарубежными активами более чем на £400 млн, сообщает Reuters со ссылкой на королевскую прокурорскую службу Великобритании. 

Главный прокурор выдвинул обвинение против 91-летнего бизнесмена в том, что тот «не сообщил управлению по налоговым и таможенным сборам о существовании заграничных активов, стоимость которых превышает £400 млн». 

Первое слушание по делу Экклстоуна запланировано на 22 августа. Максимальное наказание, которое ему грозит – лишение свободы сроком на 10 лет и штраф. 

Экклстоун был генеральным директором Formula One Management (FOM, управляет бизнесом Formula 1) на протяжении почти 40 лет, с 1978 по 2017 гг. Решение о смене генерального директора в 2017 г. приняли новые владельцы гоночной серии, американская компания Liberty Media. Сделка состоялась в 2016 г., ее сумма составила $8 млрд. Председателем компании стал Чейз Кэри, ранее занимавший пост исполнительного директора 21st Century Fox. 

С 2017 г. Экклстоун занимает пост почетного президента, в рамках этой должности он может приезжать на гонки, но вести переговоры с организаторами Гран-при, телеканалами и заниматься руководством – нет. 

В 2020 г. Forbes оценивал состояние Экклстоуна в $3,3 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных