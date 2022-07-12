Hainan Airlines возобновила полеты по маршруту Пекин — Москва

Компания Hainan Airlines совершает регулярные рейсы между Пекином и Москвой с марта 2009 г., уточняет агентство. Сейчас компания совершает прямые авиаперелеты по направлениям Пекин — Брюссель, Шэньчжэнь — Ванкувер, а также два рейса из китайского Чунцина — в Рим и Мадрид. Также компания в ближайшее время надеется на восстановление рейсов Пекин — Белград и Пекин — Токио.