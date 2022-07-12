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Hainan Airlines возобновила полеты по маршруту Пекин — Москва

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Китайская компания Hainan Airlines восстановила сообщение рейса Пекин — Москва, который был приостановлен в 2020 г. из-за пандемии COVID-19, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение авиаперевозчика. Возобновленный рейс будет выполняться раз в неделю по вторникам на самолетах Airbus A330.

Согласно правилам Китая, самолет будет вынужден совершать промежуточную посадку в первичном пункте, которым стал город Сиань, расположенный в северной китайской провинции Шэньси. 

Компания Hainan Airlines совершает регулярные рейсы между Пекином и Москвой с марта 2009 г., уточняет агентство. Сейчас компания совершает прямые авиаперелеты по направлениям Пекин — Брюссель, Шэньчжэнь — Ванкувер, а также два рейса из китайского Чунцина — в Рим и Мадрид. Также компания в ближайшее время надеется на восстановление рейсов Пекин — Белград и Пекин — Токио. 

Также российская компания «Аэрофлот» приняла решение возобновить полеты в Китай с 22 июля. Полеты будут совершаться раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330. Пока что полеты возобновятся в город Чэнду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных