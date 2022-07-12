Hainan Airlines возобновила полеты по маршруту Пекин — Москва
Китайская компания Hainan Airlines восстановила сообщение рейса Пекин — Москва, который был приостановлен в 2020 г. из-за пандемии COVID-19, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение авиаперевозчика. Возобновленный рейс будет выполняться раз в неделю по вторникам на самолетах Airbus A330.
Согласно правилам Китая, самолет будет вынужден совершать промежуточную посадку в первичном пункте, которым стал город Сиань, расположенный в северной китайской провинции Шэньси.
Компания Hainan Airlines совершает регулярные рейсы между Пекином и Москвой с марта 2009 г., уточняет агентство. Сейчас компания совершает прямые авиаперелеты по направлениям Пекин — Брюссель, Шэньчжэнь — Ванкувер, а также два рейса из китайского Чунцина — в Рим и Мадрид. Также компания в ближайшее время надеется на восстановление рейсов Пекин — Белград и Пекин — Токио.
Также российская компания «Аэрофлот» приняла решение возобновить полеты в Китай с 22 июля. Полеты будут совершаться раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330. Пока что полеты возобновятся в город Чэнду.