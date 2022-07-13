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Бизнес

Правительство рассмотрит идею бизнеса изменить размер этикеток продуктов для экономии

Ведомости

Из-за дефицита бумаги и чернил производители предложили уменьшить размер этикеток на упаковке продуктов. Как сообщает РБК, в правительстве пообещали поработать эту идею.

В начале июля вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ведомствам изучить вопрос об изменениях национальных стандартов России «в области этикетирования продуктов». Согласно документу, с которым ознакомились в РБК, речь идет о стандартах, определяющих минимальную и максимальную площадь, которую занимают сведения о продукте при размещении этикетки на картонной упаковке. Принять решение об изменении стандартов Росстандарт, Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз, Роспотребнадзор и Росаккредитация должны до 22 июля.

По словам представителя Абрамченко, предложение поступило от бизнеса. Целью инициативы является снижение административных барьеров и уменьшение упаковочных материалов. Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет более 450 производителей и поставщиков продуктов питания) Дмитрий Востриков отметил, что для проработки этой идеи нужно изучить требования к информации на упаковке и понять, насколько она актуальна для покупателей.

В Минпромторге рассказали, что вопрос передали в ведение Росстандарта. Об итогах исполнения ведомство отчитается в ближайшее время. Представители Минэкокомразвития, Минсельхоза, Роспотребнадзора и Роскаккредитации также подтвердили, что получили поручение вице-премьера и «проработают» его.

Проблемы с нехваткой упаковки у российских производителей пищевых продуктов начались весной из-за санкций в отношении России и нарушения логистики после начала спецоперации России на Украине. Так, некоторые производители стали выпускать минималистичные упаковки. В частности, от дизайна отказались «Сады Придонья».

Президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков отметил, что сокращение этикетки в текущих условиях будет разумным шагом как с точки зрения экономии материалов, так и с точки зрения экологии. Однако гендиректор полиграфической компании «ССЛ Контур» Марат Батыркаев считает, что уменьшение информации на этикетке не принесет ощутимой экономии. По его словам, расходы на этикетки в себестоимости готовой продукции составляют всего 3-5%, а уменьшение ее площади на 20-30% вряд ли приведет к снижению стоимости готовой продукции даже на 1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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