Правительство рассмотрит идею бизнеса изменить размер этикеток продуктов для экономии

Президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков отметил, что сокращение этикетки в текущих условиях будет разумным шагом как с точки зрения экономии материалов, так и с точки зрения экологии. Однако гендиректор полиграфической компании «ССЛ Контур» Марат Батыркаев считает, что уменьшение информации на этикетке не принесет ощутимой экономии. По его словам, расходы на этикетки в себестоимости готовой продукции составляют всего 3-5%, а уменьшение ее площади на 20-30% вряд ли приведет к снижению стоимости готовой продукции даже на 1%.