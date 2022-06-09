Пивовары ради экономии стали отказываться от этикеток на горлышке бутылки

В конце марта «Ведомости» со ссылкой на ритейлеров и производителей узнали, что поставки соков и молока в магазины начали срываться из-за нехватки тары для хранения такой продукции. По словам собеседников газеты, на тот момент участники рынка фиксировали дефицит тетрапака (упаковка, состоящая из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги. – «Ведомости») и картона, а также сложности с закупкой пленок из-за нехватки сырья.