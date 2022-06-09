Пивовары ради экономии стали отказываться от этикеток на горлышке бутылки
Российский офис одной из крупнейших пивоваренных компаний AB InBev Efes из-за нехватки бумаги у поставщиков решил отказаться на части продукции от кольеретки — этикетки особой формы на горлышке бутылки. Об этом РБК рассказал исполняющий обязанности президента компании Ораз Дурдыев. Ранее бумаги и краска попали в пятый пакет санкций Евросоюза против России.
По словам Дурдыева, «экстренное» решение относительно кольереток коснется, в частности, упаковок пива «Старый мельник из бочонка», «Сибирская корона» и «Белый медведь». В Ассоциации производителей пива, куда входят, кроме AB InBev Efes, «Балтика» и Heineken, изданию подтвердили, что наблюдают проблемы с поставками некоторых видов этикетировочной бумаги. В ассоциации отметили, что прилагают максимум усилий для
«Пока же в качестве временной меры «некоторые производители действительно могут частично отказаться от кольереток», — сказал в ассоциации. Кроме того, председатель комиссии по производству пива и натуральных напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин также подтвердил, что массовая оптимизация материалов этикеток происходит во всей пивной отрасли. Компании рассматривают более дешевые варианты этикеток, отказ от кольереток и контрэтикеток, упрощение дизайна.
В конце марта «Ведомости» со ссылкой на ритейлеров и производителей узнали, что поставки соков и молока в магазины начали срываться из-за нехватки тары для хранения такой продукции. По словам собеседников газеты, на тот момент участники рынка фиксировали дефицит тетрапака (упаковка, состоящая из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги. – «Ведомости») и картона, а также сложности с закупкой пленок из-за нехватки сырья.