Twitter подал в суд на Илона Маска за отказ от сделки по покупке компании
Twitter подал в суд на владельца Tesla и SpaceX Илона Маска, чтобы заставить бизнесмена завершить сделку по приобретению компании за $44 млрд. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на иск медиакорпорации.
«Маск отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и его акционерами, потому что сделка, которую он подписал, больше не служит его личным интересам. Маск, вероятно, считает, что он, в отличие от любой другой стороны, подпадающей под действие закона штата Делавэр о контрактах, волен изменить свое решение, разорить компанию, нарушить ее деятельность, обвалить стоимость акций и уйти», — говорится в иске компании.
В конце апреля 2022 г. Илон Маск заявил, что покупает 100% акций Twitter за $44 млрд, но в итоге отказался от сделки в начале июля. Причиной разрыва сделки адвокаты бизнесмена называли нежелание Twitter предоставлять Маску необходимую информацию и игнорирование его запросов. В частности, отмечалось, что с командой Илона Маска так и не поделились отчетами о фейковых аккаунтах и спаме на платформе, из-за чего бизнесмену не удалось оценить бизнес-потенциал площадки.
Ранее Маск неоднократно подвергал сомнениям заявления представителей Twitter о 5% ботов в социальной сети. По оценке основателя SpaceX, таких страниц должно быть как минимум 20%. Однако проверить данные Маску не удалось, поэтому он решил отказаться от сделки. Теперь по условиям соглашения он должен выплатить компании $1 млрд.
Адвокаты Twitter же настаивают, что их данные о количестве спам-аккаунтов на платформе верны. В письме адвокатам Илона Маска представители медиакомпании заявили, что бизнесмен намеренно и сознательно нарушил условия сделки. В корпорации считают, что Маск решил выйти из сделки из-за падения стоимости акций Twitter с момента решения о покупке соцсети.
После решения Маска председатель правления Twitter Брет Тейлор заявил, что компания по-прежнему намерена закрыть покупку по согласованной цене в $44 млрд. Тогда Тейлор предупредил бизнесмена, что корпорация обратится в суд, чтобы тот обязал Илона Маска выполнить условия сделки.
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