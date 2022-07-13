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Twitter подал в суд на Илона Маска за отказ от сделки по покупке компании

Ведомости

Twitter подал в суд на владельца Tesla и SpaceX Илона Маска, чтобы заставить бизнесмена завершить сделку по приобретению компании за $44 млрд. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на иск медиакорпорации.

«Маск отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и его акционерами, потому что сделка, которую он подписал, больше не служит его личным интересам. Маск, вероятно, считает, что он, в отличие от любой другой стороны, подпадающей под действие закона штата Делавэр о контрактах, волен изменить свое решение, разорить компанию, нарушить ее деятельность, обвалить стоимость акций и уйти», — говорится в иске компании.

В конце апреля 2022 г. Илон Маск заявил, что покупает 100% акций Twitter за $44 млрд, но в итоге отказался от сделки в начале июля. Причиной разрыва сделки адвокаты бизнесмена называли нежелание Twitter предоставлять Маску необходимую информацию и игнорирование его запросов. В частности, отмечалось, что с командой Илона Маска так и не поделились отчетами о фейковых аккаунтах и спаме на платформе, из-за чего бизнесмену не удалось оценить бизнес-потенциал площадки.

Ранее Маск неоднократно подвергал сомнениям заявления представителей Twitter о 5% ботов в социальной сети. По оценке основателя SpaceX, таких страниц должно быть как минимум 20%. Однако проверить данные Маску не удалось, поэтому он решил отказаться от сделки. Теперь по условиям соглашения он должен выплатить компании $1 млрд.

Адвокаты Twitter же настаивают, что их данные о количестве спам-аккаунтов на платформе верны. В письме адвокатам Илона Маска представители медиакомпании заявили, что бизнесмен намеренно и сознательно нарушил условия сделки. В корпорации считают, что Маск решил выйти из сделки из-за падения стоимости акций Twitter с момента решения о покупке соцсети.

После решения Маска председатель правления Twitter Брет Тейлор заявил, что компания по-прежнему намерена закрыть покупку по согласованной цене в $44 млрд. Тогда Тейлор предупредил бизнесмена, что корпорация обратится в суд, чтобы тот обязал Илона Маска выполнить условия сделки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных