Около 500 сотрудников завода IKEA в Ленобласти уволят по соглашению сторон
Около 500 из 1000 сотрудников завода «ИКЕА Индастри Тихвин» будут уволены по соглашению сторон, сообщила в ходе пресс-конференции глава комитета по труду и занятости населения Ленобласти Алла Астратова.
«Порядка 1000 работают на IKEA в Тихвине, предприятие находится в простое, который будет продлен на июль и август. На сегодняшний день принято решение, что порядка 500 человек идет в процесс увольнения по соглашению сторон», — рассказала Астратова (цитата по «РИА Новости»).
Она отметила, что 108 человек уже подписали соглашение, еще 15 сотрудников обратились в комитет за помощью в поиске работы. Астратова добавила, что комитет готов оказывать такую помощь и что у него есть несколько предложений по повышению квалификации.
В марте IKEA приостановила работу в России из-за нарушений логистических цепочек. Магазины IKEA были закрыты, но торговые центры МЕГА того же владельца продолжили работать. В середине июня компания объявила о планах продать все четыре завода в России и сократить их сотрудников. Также IKEA провела в конце июня распродажу товаров для сотрудников, а 5 июля запустила онлайн-распродажу для всех клиентов. После начала распродажи на сайте компании произошли технические сбои. Сейчас там работает электронная очередь на составление заказа.
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