Около 500 сотрудников завода IKEA в Ленобласти уволят по соглашению сторон

В марте IKEA приостановила работу в России из-за нарушений логистических цепочек. Магазины IKEA были закрыты, но торговые центры МЕГА того же владельца продолжили работать. В середине июня компания объявила о планах продать все четыре завода в России и сократить их сотрудников. Также IKEA провела в конце июня распродажу товаров для сотрудников, а 5 июля запустила онлайн-распродажу для всех клиентов. После начала распродажи на сайте компании произошли технические сбои. Сейчас там работает электронная очередь на составление заказа.