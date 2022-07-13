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Около 500 сотрудников завода IKEA в Ленобласти уволят по соглашению сторон

Ведомости

Около 500 из 1000 сотрудников завода «ИКЕА Индастри Тихвин» будут уволены по соглашению сторон, сообщила в ходе пресс-конференции глава комитета по труду и занятости населения Ленобласти Алла Астратова.

«Порядка 1000 работают на IKEA в Тихвине, предприятие находится в простое, который будет продлен на июль и август. На сегодняшний день принято решение, что порядка 500 человек идет в процесс увольнения по соглашению сторон», — рассказала Астратова (цитата по «РИА Новости»).

Она отметила, что 108 человек уже подписали соглашение, еще 15 сотрудников обратились в комитет за помощью в поиске работы. Астратова добавила, что комитет готов оказывать такую помощь и что у него есть несколько предложений по повышению квалификации.

В марте IKEA приостановила работу в России из-за нарушений логистических цепочек. Магазины IKEA были закрыты, но торговые центры МЕГА того же владельца продолжили работать. В середине июня компания объявила о планах продать все четыре завода в России и сократить их сотрудников. Также IKEA провела в конце июня распродажу товаров для сотрудников, а 5 июля запустила онлайн-распродажу для всех клиентов. После начала распродажи на сайте компании произошли технические сбои. Сейчас там работает электронная очередь на составление заказа. 

Ранее по теме: IKEA в России запустила электронную очередь для покупок на распродаже

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных