«Коммерсантъ» узнал об интересе к активам Petropavlovsk одного из акционеров

До начала спецоперации на Украине основным акционером Petropavlovsk был «Газпромбанк»: он выдал компании кредит на $200 млн и открыл кредитную линию для «дочек» Petropavlovsk на $86,7 млн. При этом банк выкупал 100% добытого золота. В марте ГПБ попал под санкции Великобритании, поэтому компания потеряла возможность продавать золото банку и проводить платежи по кредитам. В апреле права требования по кредиту на $200 млн передали структуре УГМК, а по кредиту в $86,7 млн – компании «Нордик».