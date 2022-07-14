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«Коммерсантъ» узнал об интересе к активам Petropavlovsk одного из акционеров

Ведомости

Крупнейший кредитор золотодобывающей компании Petropavlovsk и структуры Константина Струкова, которому принадлежит 29,19% Petropavlovsk, претендуют на активы компании, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. Представитель компании не ответил на вопросы издания и пояснил, что это конфиденциальная информация и переговоры еще ведутся. Струков не ответил на вопросы издания.

Струков в 2020 г. купил у структур Романа Троценко 22,37% акций и 5,97% конвертируемых облигаций – тогда пакет оценивался в $170 млн. В последний день полноценных торгов акций Petropavlovsk на Мосбирже 12 июля стоимость пакета составляла $15,9 млн. Собеседники издания пояснили, что сейчас покупка отдельных активов Petropavlovsk – это возможность для бизнесмена частично вернуть свои инвестиции.

До начала спецоперации на Украине основным акционером Petropavlovsk был «Газпромбанк»: он выдал компании кредит на $200 млн и открыл кредитную линию для «дочек» Petropavlovsk на $86,7 млн. При этом банк выкупал 100% добытого золота. В марте ГПБ попал под санкции Великобритании, поэтому компания потеряла возможность продавать золото банку и проводить платежи по кредитам. В апреле права требования по кредиту на $200 млн передали структуре УГМК, а по кредиту в $86,7 млн – компании «Нордик».

12 июля Petropavlovsk объявил, что инициировал процедуру несостоятельности и подал прошение о приостановке листинга на Лондонской бирже. Компания сообщила, что получила предложение о покупке своих активов и уведомление о заинтересованности в покупке, однако не назвала потенциальных покупателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных