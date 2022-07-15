«Коммерсантъ»: бизнес выступил против оборотных штрафов за превышение квот выбросов
Крупные промышленные предприятия выступили против введения штрафов в размере 5-10% от выручки за превышение норм выбросов загрязняющих веществ в рамках эксперимента по их квотированию, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Такой законопроект может вступить в силу в сентябре 2023 г.
В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) считают оборотный штраф абсурдным, а для большинства компаний он может поставить вопрос о целесообразности ведения деятельности как таковой, потому что может превосходить размер чистой прибыли в несколько раз. По мнению союза, концепция таких штрафов недостаточно обоснована. В РСПП предложили установить штрафы в прямом денежном эквиваленте и учесть возможность компенсаций при недостижении квот.
В РСПП подсчитали, что штраф для «Норникеля» может составить 47-95 млрд руб. в год, НЛМК – 29-59 млрд руб., ММК – 29-57 млрд, «Северстали» — 31-61 млрд руб., «Русала» — 9-18 млрд руб. В союзе отметили, что такие штрафы могут привести к снижению инвестиций в экологию. Источники издания в компаниях опасаются, что масштаб штрафов вырастет из-за увеличения числа городов – участников эксперимента с 12 до 41.
Законопроект разработан по поручению президента России и предполагает штрафы за недостижение установленных квот, которые будут исчисляться от оборота компаний или вводиться в виде ограничений на выплату дивидендов, пояснили в Минприроды. Такая ответственность будет наступать не ранее 2027 г. Сейчас документ проходит общественное обсуждение и оценку регулирующего воздействия. В Минприроды отметили, что оценивали экономический эффект от оборотных штрафов при подготовке документа.
8 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в эксперимент по квотированию выбросов войдут еще 29 городов, неблагополучных с точки зрения качества воздуха. Цель эксперимента — к 2030 г. вдвое сократить количество опасных загрязняющих выбросов по сравнению с показателями 2020 г.
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