«Коммерсантъ»: бизнес выступил против оборотных штрафов за превышение квот выбросов

Законопроект разработан по поручению президента России и предполагает штрафы за недостижение установленных квот, которые будут исчисляться от оборота компаний или вводиться в виде ограничений на выплату дивидендов, пояснили в Минприроды. Такая ответственность будет наступать не ранее 2027 г. Сейчас документ проходит общественное обсуждение и оценку регулирующего воздействия. В Минприроды отметили, что оценивали экономический эффект от оборотных штрафов при подготовке документа.