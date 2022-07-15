Российские сервисы каршеринга начали закупать автомобили из Китая

Сервис каршеринга «Делимобиль» закупил для своего автопарка в Москве 150 автомобилей Chery Tiggo 4, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сервис. Компания закупила китайские автомобили впервые, покупка стала крупнейшей с начала 2022 г. С 2023 г. сервис планирует закупать по 10 000 – 12 000 китайских автомобилей в год. Компания не раскрыла стоимость закупки. На сайте производителя говорится, что розничная цена Chery Tiggo 4 составляет 1,7 млн руб.