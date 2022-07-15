Российские сервисы каршеринга начали закупать автомобили из Китая
Сервис каршеринга «Делимобиль» закупил для своего автопарка в Москве 150 автомобилей Chery Tiggo 4, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сервис. Компания закупила китайские автомобили впервые, покупка стала крупнейшей с начала 2022 г. С 2023 г. сервис планирует закупать по 10 000 – 12 000 китайских автомобилей в год. Компания не раскрыла стоимость закупки. На сайте производителя говорится, что розничная цена Chery Tiggo 4 составляет 1,7 млн руб.
Гендиректор «Ситидрайва» Алексей Сергеев рассказал изданию, что сервис закупил более 3000 автомобилей с начала года: в парке компании появились китайские Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro. По словам Сергеева, у сервиса пока нет проблем с эксплуатацией новых машин, а пользователи не видят принципиальной разницы между китайским и немецким автопромом.
Источник издания, близкий к «Яндекс.Драйву», сообщил, что проект договорился с поставщиками о покупке до 7000 китайских автомобилей в 2022 г. В сервисе отказались от комментариев. В автопарке BelkaCar в начале марта появились не менее 100 Chery Tiggo 4.
По словам Сергея Удалова из «Автостата», доля китайских марок на рынке России к июню достигла 21% и продолжит расти. Он отметил, что для каршеринга это фактически единственный вариант, если сервисы не хотят закупать Lada.
Источник издания в отрасли добавил, что китайские концерны – единственные, кто готов обеспечить поставки автомобилей и комплектующих. Индийские производители непредсказуемы ни по качеству, ни по возможности поставок.
С начала года несколько крупных автоконцернов, в том числе Renault, Toyota, BMW, Nissan, WAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda) и др., объявили о приостановке работы в России. Производство на заводе «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» приостановили 14 марта из-за задержек в поставках комплектующих.
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