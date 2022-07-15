Газета
Бизнес

Российские сервисы каршеринга начали закупать автомобили из Китая

Ведомости

Сервис каршеринга «Делимобиль» закупил для своего автопарка в Москве 150 автомобилей Chery Tiggo 4, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сервис. Компания закупила китайские автомобили впервые, покупка стала крупнейшей с начала 2022 г. С 2023 г. сервис планирует закупать по 10 000 – 12 000 китайских автомобилей в год. Компания не раскрыла стоимость закупки. На сайте производителя говорится, что розничная цена Chery Tiggo 4 составляет 1,7 млн руб.

Гендиректор «Ситидрайва» Алексей Сергеев рассказал изданию, что сервис закупил более 3000 автомобилей с начала года: в парке компании появились китайские Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro. По словам Сергеева, у сервиса пока нет проблем с эксплуатацией новых машин, а пользователи не видят принципиальной разницы между китайским и немецким автопромом.

Источник издания, близкий к «Яндекс.Драйву», сообщил, что проект договорился с поставщиками о покупке до 7000 китайских автомобилей в 2022 г. В сервисе отказались от комментариев. В автопарке BelkaCar в начале марта появились не менее 100 Chery Tiggo 4.

По словам Сергея Удалова из «Автостата», доля китайских марок на рынке России к июню достигла 21% и продолжит расти. Он отметил, что для каршеринга это фактически единственный вариант, если сервисы не хотят закупать Lada.

Источник издания в отрасли добавил, что китайские концерны – единственные, кто готов обеспечить поставки автомобилей и комплектующих. Индийские производители непредсказуемы ни по качеству, ни по возможности поставок.

С начала года несколько крупных автоконцернов, в том числе Renault, Toyota, BMW, Nissan, WAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda) и др., объявили о приостановке работы в России. Производство на заводе «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» приостановили 14 марта из-за задержек в поставках комплектующих.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных