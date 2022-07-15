Россияне в июне купили почти на 11% больше водки, чем год назад
В России в июне 2022 г. розничная продажа водки выросла на 10,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего было продано 6,05 млн декалитров (дал) алкогольного напитка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.
Отмечается, что показатели за полугодие также увеличились. Так, за первые шесть месяцев в России купили 36,7 млн дал водки, что на 7,5% больше, чем год назад. Увеличились и продажи коньяка. В июне россияне покупали крепкий алкоголь на 8,9% чаще (0,92 млн дал), а в течение шести месяцев было продано на 3,5% коньяка больше, чем годом ранее (5,8 млн дал).
На винном рынке наибольших темпов роста достигли продажи шампанских и игристых вин. В июне российские потребители выбирали эти напитки на 10,1% чаще (всего купили 1,4 млн дал алкоголя). Показатели за первое полугодие выросли на 6,3%, до 8,1 млн дал. Результаты продаж тихих вин оказались куда скромнее: в июне они выросли на 1% (до 4,5 млн дал), за шесть месяцев — на 1,6% (до 25,7 млн дал).
При этом быстрее всего продолжает расти продажа слабоалкогольных напитков крепостью не более 9 градусов. В июне показатель увеличился почти в 1,6 раза — до 1,2 млн дал. За первые шесть месяцев цифра увеличилась почти в 1,8 раза — до 7,04 млн дал.
В Национальном союзе защиты прав потребителей также опубликовали и общие показатели. В целом в июне было продано 17,2 млн дал алкогольной продукции (исключая пиво, сидр и медовуху), что на 5,8% больше, чем в июне прошлого года. В первом полугодии россияне купили 103,3 млн дал алкоголя. Это на 3,9% больше, чем в прошлом году.
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