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Россияне в июне купили почти на 11% больше водки, чем год назад

Ведомости

В России в июне 2022 г. розничная продажа водки выросла на 10,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего было продано 6,05 млн декалитров (дал) алкогольного напитка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей. 

Отмечается, что показатели за полугодие также увеличились. Так, за первые шесть месяцев в России купили 36,7 млн дал водки, что на 7,5% больше, чем год назад. Увеличились и продажи коньяка. В июне россияне покупали крепкий алкоголь на 8,9% чаще (0,92 млн дал), а в течение шести месяцев было продано на 3,5% коньяка больше, чем годом ранее (5,8 млн дал). 

На винном рынке наибольших темпов роста достигли продажи шампанских и игристых вин. В июне российские потребители выбирали эти напитки на 10,1% чаще (всего купили 1,4 млн дал алкоголя). Показатели за первое полугодие выросли на 6,3%, до 8,1 млн дал. Результаты продаж тихих вин оказались куда скромнее: в июне они выросли на 1% (до 4,5 млн дал), за шесть месяцев — на 1,6% (до 25,7 млн дал).

При этом быстрее всего продолжает расти продажа слабоалкогольных напитков крепостью не более 9 градусов. В июне показатель увеличился почти в 1,6 раза — до 1,2 млн дал. За первые шесть месяцев цифра увеличилась почти в 1,8 раза — до 7,04 млн дал. 

В Национальном союзе защиты прав потребителей также опубликовали и общие показатели. В целом в июне было продано 17,2 млн дал алкогольной продукции (исключая пиво, сидр и медовуху), что на 5,8% больше, чем в июне прошлого года. В первом полугодии россияне купили 103,3 млн дал алкоголя. Это на 3,9% больше, чем в прошлом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных