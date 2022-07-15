Россияне в июне купили почти на 11% больше водки, чем год назад

Отмечается, что показатели за полугодие также увеличились. Так, за первые шесть месяцев в России купили 36,7 млн дал водки, что на 7,5% больше, чем год назад. Увеличились и продажи коньяка. В июне россияне покупали крепкий алкоголь на 8,9% чаще (0,92 млн дал), а в течение шести месяцев было продано на 3,5% коньяка больше, чем годом ранее (5,8 млн дал).