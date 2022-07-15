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Консорциум с участием Газпромбанка построит туристический комплекс на Полярном Урале

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Консорциум в составе Газпромбанка, сети отелей Azimut Hotels, горнолыжного комплекса «Шерегеш» и «Инфраструктуры ГЧП» выиграл конкурс на право заключить концессионное соглашение на создание туристического комплекса на Полярном Урале. Об этом сообщили в пресс-службе Газпромбанка. Компания привлечет не менее 13,5 млрд руб. частных инвестиций. Участники проекта надеются запустить проект в 2026 г.

Будущий комплекс будет располагаться на севере горного массива Рай-Из рядом с рекой Собь. Во время первой фазы строительства планируется создать полномасштабную горную инфраструктуру, в том числе сервисно-туристический центр совместно с горнолыжной школой, мастерской, а также системой освещения и другими объектами. Доходы от эксплуатации комплекса впоследствии будут разделены между регионом и концессионером. Помимо этого, строительство комплекса позволит создать несколько тысяч рабочих мест на самом курорте, а также в смежных областях, говорится в сообщении.

Всего планируется создание не менее 19 км горнолыжных трасс с различными уровнями сложности, отели для гостей категорий «три» и «четыре звезды» в общей численности на 320 мест и спа-центр. Среди досуговых объектов будут построены аттракционы в природной среде «зип-лайн», веревочный парк, а также трасса для сноу-тьюбинга (катание на надувных санках).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных