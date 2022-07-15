Консорциум с участием Газпромбанка построит туристический комплекс на Полярном Урале
Консорциум в составе Газпромбанка, сети отелей Azimut Hotels, горнолыжного комплекса «Шерегеш» и «Инфраструктуры ГЧП» выиграл конкурс на право заключить концессионное соглашение на создание туристического комплекса на Полярном Урале. Об этом сообщили в пресс-службе Газпромбанка. Компания привлечет не менее 13,5 млрд руб. частных инвестиций. Участники проекта надеются запустить проект в 2026 г.
Будущий комплекс будет располагаться на севере горного массива Рай-Из рядом с рекой Собь. Во время первой фазы строительства планируется создать полномасштабную горную инфраструктуру, в том числе сервисно-туристический центр совместно с горнолыжной школой, мастерской, а также системой освещения и другими объектами. Доходы от эксплуатации комплекса впоследствии будут разделены между регионом и концессионером. Помимо этого, строительство комплекса позволит создать несколько тысяч рабочих мест на самом курорте, а также в смежных областях, говорится в сообщении.
Всего планируется создание не менее 19 км горнолыжных трасс с различными уровнями сложности, отели для гостей категорий «три» и «четыре звезды» в общей численности на 320 мест и спа-центр. Среди досуговых объектов будут построены аттракционы в природной среде «зип-лайн», веревочный парк, а также трасса для сноу-тьюбинга (катание на надувных санках).
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