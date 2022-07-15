Консорциум с участием Газпромбанка построит туристический комплекс на Полярном Урале

Будущий комплекс будет располагаться на севере горного массива Рай-Из рядом с рекой Собь. Во время первой фазы строительства планируется создать полномасштабную горную инфраструктуру, в том числе сервисно-туристический центр совместно с горнолыжной школой, мастерской, а также системой освещения и другими объектами. Доходы от эксплуатации комплекса впоследствии будут разделены между регионом и концессионером. Помимо этого, строительство комплекса позволит создать несколько тысяч рабочих мест на самом курорте, а также в смежных областях, говорится в сообщении.