Датская Danfoss договорилась о продаже бизнеса в России и Белоруссии
Датская компания Danfoss, специализирующаяся на производстве тепловой автоматики и холодильной техники, подписала соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии местному руководству, сообщает пресс-служба производителя.
«Danfoss подписала соглашение о передаче бизнеса в России и Белоруссии местному руководству. Компания больше не будет работать в этих странах. Закрытие сделки ожидается в сентябре 2022 г.», — следует из заявления.
В компании отметили, что несмотря на заключение соглашения о прекращении всех операций в России и Белоруссии, Danfoss продолжит внимательно следить за ситуацией и действовать в полном соответствии со всеми санкциями. Компания работала с России с 1993 г.
Начало военной операции на Украине повлекло за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий. В числе этих предприятий — некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт. По данным Йельского университета на 15 июля, таких компаний уже более 1000.
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