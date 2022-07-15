Датская Danfoss договорилась о продаже бизнеса в России и Белоруссии

Начало военной операции на Украине повлекло за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий. В числе этих предприятий — некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт. По данным Йельского университета на 15 июля, таких компаний уже более 1000.