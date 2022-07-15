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Датская Danfoss договорилась о продаже бизнеса в России и Белоруссии

Ведомости

Датская компания Danfoss, специализирующаяся на производстве тепловой автоматики и холодильной техники, подписала соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии местному руководству, сообщает пресс-служба производителя. 

«Danfoss подписала соглашение о передаче бизнеса в России и Белоруссии местному руководству. Компания больше не будет работать в этих странах. Закрытие сделки ожидается в сентябре 2022 г.», — следует из заявления.

В компании отметили, что несмотря на заключение соглашения о прекращении всех операций в России и Белоруссии, Danfoss продолжит внимательно следить за ситуацией и действовать в полном соответствии со всеми санкциями. Компания работала с России с 1993 г.

Начало военной операции на Украине повлекло за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий. В числе этих предприятий — некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт. По данным Йельского университета на 15 июля, таких компаний уже более 1000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных