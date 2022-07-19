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Google, Chevron и Sumitomo инвестируют $250 млн в разработку термоядерного реактора

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Американские компании Google и Chevron совместно с японской Sumitomo Corporation вложат $250 млн в разработку исследовательского термоядерного реактора TAE Technologies, сообщает Reuters.

TAE Technologies из Калифорнии занимается разработкой в сфере термоядерного синтеза. Компания ожидает, что у нее получится добиться желаемого результата к 2030 г.

«Первая компания, которая получит доступ к чистой энергии, будет в значительной степени определять ближайшее будущее отрасли», — отметил директор по маркетингу TAE Technologies Джим Макнил. 

Президент Chevron Джим Гейбл добавил, что термоядерная технология может стать «ключевым фактором энергетической стабильности». 

TAE Technologies на сегодняшний день привлекла $1,2 млрд на исследования в области термоядерного синтеза — того же процесса, который питает Солнце. 

В компании утверждают, что ей удалось достичь температуры более 75 млн градусов Цельсия на своем исследовательском реакторе под названием «Норман». Новые деньги пойдут на строительство следующего исследовательского реактора «Коперник».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных