Google, Chevron и Sumitomo инвестируют $250 млн в разработку термоядерного реактора
Американские компании Google и Chevron совместно с японской Sumitomo Corporation вложат $250 млн в разработку исследовательского термоядерного реактора TAE Technologies, сообщает Reuters.
TAE Technologies из Калифорнии занимается разработкой в сфере термоядерного синтеза. Компания ожидает, что у нее получится добиться желаемого результата к 2030 г.
«Первая компания, которая получит доступ к чистой энергии, будет в значительной степени определять ближайшее будущее отрасли», — отметил директор по маркетингу TAE Technologies Джим Макнил.
Президент Chevron Джим Гейбл добавил, что термоядерная технология может стать «ключевым фактором энергетической стабильности».
TAE Technologies на сегодняшний день привлекла $1,2 млрд на исследования в области термоядерного синтеза — того же процесса, который питает Солнце.
В компании утверждают, что ей удалось достичь температуры более 75 млн градусов Цельсия на своем исследовательском реакторе под названием «Норман». Новые деньги пойдут на строительство следующего исследовательского реактора «Коперник».
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