Tetra Pak передаст бизнес в России местному руководству

Ранее агентство «РИА Новости» узнало, что Tetra Pak собирается продать свою дочернюю компанию в России. Однако производитель упаковки эту информацию опроверг. А позже в Минпромторге заявили, что Tetra Pak не рассматривает продажу дочерней компании в России. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов также уточнил, что завод компании в Московской области продолжит свою работу.