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Бизнес

Tetra Pak передаст бизнес в России местному руководству

Ведомости

Шведский производитель упаковки Tetra Pak передает российское подразделение местному руководству, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании. 

«С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента», — говорится в сообщении. В пресс-службе Tetra Pak отметили, что новый владелец продолжит работу как независимая компания.

Ранее агентство «РИА Новости» узнало, что Tetra Pak собирается продать свою дочернюю компанию в России. Однако производитель упаковки эту информацию опроверг. А позже в Минпромторге заявили, что Tetra Pak не рассматривает продажу дочерней компании в России. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов также уточнил, что завод компании в Московской области продолжит свою работу. 

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Компании стали массово покидать российский рынок после начала спецоперации России на Украине. Ранее об окончательном уходе из России заявили польский производитель овощей, фруктов и ягод Hortex и шведская компания Electrolux Professional. Обе компании также передали свой российский бизнес местному менеджменту. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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