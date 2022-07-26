Tetra Pak передаст бизнес в России местному руководству
Шведский производитель упаковки Tetra Pak передает российское подразделение местному руководству, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
«С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента», — говорится в сообщении. В пресс-службе Tetra Pak отметили, что новый владелец продолжит работу как независимая компания.
Ранее агентство «РИА Новости» узнало, что Tetra Pak собирается продать свою дочернюю компанию в России. Однако производитель упаковки эту информацию опроверг. А позже в Минпромторге заявили, что Tetra Pak не рассматривает продажу дочерней компании в России. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов также уточнил, что завод компании в Московской области продолжит свою работу.
Компании стали массово покидать российский рынок после начала спецоперации России на Украине. Ранее об окончательном уходе из России заявили польский производитель овощей, фруктов и ягод Hortex и шведская компания Electrolux Professional. Обе компании также передали свой российский бизнес местному менеджменту.
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