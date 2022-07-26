Государство продало свои акции «Микрона» за 380 млн рублей
Федеральный пакет акций производителя микроэлектроники АО «Микрон» продан на торгах Российского аукционного дома за 380 млн руб., сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома. Уточняется, что победителем, который купил 8% акций, стала компания ООО «Торговый дом «Транзит сервис».
«Микрон» является одним из технологических лидеров российской полупроводниковой отрасли. Среди клиентов компании числятся Московский метрополитен, государственные транспортные предприятия Казани, Магнитогорска, Тюмени, Нижнего Новгорода и других городов России, АО «Гознак» и др.
Основной акционер «Микрона» — группа компаний «Элемент», которая владеет 87% акций. Компания «Элемент» является совместным предприятием АФК «Система» и ГК «Ростех».
Компания «Торговый дом «Транзит сервис» была учреждена 31 мая 2022 г., 15% акций компании принадлежит ООО «Тенрон», которое занимается оптовой торговлей производственным электротехническим оборудованием.
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