Государство продало свои акции «Микрона» за 380 млн рублей

Федеральный пакет акций производителя микроэлектроники АО «Микрон» продан на торгах Российского аукционного дома за 380 млн руб., сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома. Уточняется, что победителем, который купил 8% акций, стала компания ООО «Торговый дом «Транзит сервис».