«Камаз» вводит масочный режим на производстве и в офисах

Число новых случаев коронавируса в России неуклонно растет уже месяц. Если 1 июля, по официальным данным, в стране было выявлено 3155 заболевших, то сегодня их число составило 11 422 человека. 25 июля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости происходит на фоне появления более заразных подвариантов COVID-19. При этом глава ведомства отметила, что заболевание протекает не очень тяжело, а коечный фонд заполняется незначительно.