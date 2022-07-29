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«Камаз» вводит масочный режим на производстве и в офисах

Ведомости

«Камаз» вернет с 1 августа масочный режим в офисах и на производстве из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщается на странице компании во «ВКонтакте».

«В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в целом по стране, в республике и на «Камазе» в частности, штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции принял решение с понедельника ввести масочный режим в офисах предприятия и местах скопления людей на производствах», – говорится в сообщении.

В компании также призвали сотрудников активнее проходить вакцинацию. 

Число новых случаев коронавируса в России неуклонно растет уже месяц. Если 1 июля, по официальным данным, в стране было выявлено 3155 заболевших, то сегодня их число составило 11 422 человека. 25 июля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости происходит на фоне появления более заразных подвариантов COVID-19. При этом глава ведомства отметила, что заболевание протекает не очень тяжело, а коечный фонд заполняется незначительно.

27 июля заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что необходимости возвращать ограничения из-за коронавируса на федеральном уровне нет, поскольку резкого роста заболеваемости COVID-19, как в январе при смене «дельты» на «омикрон», в России не наблюдается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных