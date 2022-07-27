В Роспотребнадзоре заявили, что нет необходимости возвращать ковидные ограничения

«Необходимости в возобновлении ограничений на федеральном уровне нет. При этом рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий населения и, конечно, по ревакцинации раз в полгода сохраняются», — заявила Пшеничная (цитата по ТАСС). Рост числа случаев заражения коронавирусом специалист объяснила тем, что подштаммы «омикрона» BA.4/BA.5 и BA.2.75 более активно передаются от человека к человеку.