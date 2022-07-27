В Роспотребнадзоре заявили, что нет необходимости возвращать ковидные ограничения
Необходимости возвращать ограничения из-за коронавируса на федеральном уровне нет, поскольку резкого роста заболеваемости COVID-19, как в январе при смене «дельты» на «омикрон», в России не наблюдается. Об этом заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Она отметила, что новые подварианты штамма «омикрон» вызывают заболевание, сопоставимое по тяжести с ОРВИ. По словам Пшеничной, резкое увеличение числа госпитализаций маловероятно. Представитель Роспотребнадзора также добавила, что на сегодняшний день стремительного роста заболевших, как это было в январе этого года, также не наблюдается.
«Необходимости в возобновлении ограничений на федеральном уровне нет. При этом рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий населения и, конечно, по ревакцинации раз в полгода сохраняются», — заявила Пшеничная (цитата по ТАСС). Рост числа случаев заражения коронавирусом специалист объяснила тем, что подштаммы «омикрона» BA.4/BA.5 и BA.2.75 более активно передаются от человека к человеку.
Пшеничная напомнила, что в период отпусков надо по-прежнему внимательно относиться к своему здоровью. По ее словам, смена климата и часовых поясов делает организм уязвимым к различным инфекциям. При первым признаках недомогания она посоветовала надевать маску.
13 июля Роспотребнадзор сообщил, что не планирует возвращать коронавирусные ограничения из-за увеличения числа заболевших ковидом. В ведомстве пояснили, что вызванная подвариантами BA.4/BA.5 инфекция протекает легче заболевания, которое провоцируют исходные штаммы коронавируса, «альфа» и «дельта».
Однако рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в России уже четвертую неделю. 25 июля оперштаб сообщил, что за прошедшую неделю этот показатель вырос почти в полтора раза — на 48,9%.
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