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Общество

В России впервые с апреля за сутки выявили более 9000 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 9027 случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб. Показатель стал максимальным с 22 апреля, когда было выявлено 9001 случаев заражения. Также за сутки выздоровели 5115 пациентов, еще 1628 человек были госпитализированы, а 36 — скончались. 

За весь период пандемии коронавируса зафиксировано 18 554 036 случаев заражения. 17 953 445 человека выздоровели от COVID-19, 382 272 — скончались. 

В Москве за сутки было зафиксировало 3673 случая заболевания ковидом. При этом 1753 человека выздоровело, а 13 — скончались. Госпитализация понадобилась 269 пациентам. 

Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в России уже четвертую неделю. 25 июля оперштаб сообщил о росте показатель заболеваемости на 48,9% за прошедшие семь дней.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что не планирует возвращать коронавирусные ограничения. Но уже 23 июля в ведомстве отметили, что при ухудшении эпидемиологической ситуации ограничения могут быть введены вновь. По данным портала Superjob, возвращение масочного режима поддерживает 23% россиян, а против выступают 48%.

1 июля Роспотребнадзор снял введенные во время пандемии коронавирусные ограничения. Такое решение ведомство приняло в связи со снижением показателя заболеваемости. 19 июля стало известно о пяти случаях заражения новым штаммом «омикрона» под названием «кентавр» в Москве, после чего Роспотребнадзор призвал возобновить вакцинацию от коронавируса в регионах. 

Позже о прививках напомнили и в Минздраве. Замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий заявил, что россиянам следует делать прививку от коронавируса каждые полгода. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных