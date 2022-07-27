В России впервые с апреля за сутки выявили более 9000 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 9027 случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб. Показатель стал максимальным с 22 апреля, когда было выявлено 9001 случаев заражения. Также за сутки выздоровели 5115 пациентов, еще 1628 человек были госпитализированы, а 36 — скончались.
За весь период пандемии коронавируса зафиксировано 18 554 036 случаев заражения. 17 953 445 человека выздоровели от COVID-19, 382 272 — скончались.
В Москве за сутки было зафиксировало 3673 случая заболевания ковидом. При этом 1753 человека выздоровело, а 13 — скончались. Госпитализация понадобилась 269 пациентам.
Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в России уже четвертую неделю. 25 июля оперштаб сообщил о росте показатель заболеваемости на 48,9% за прошедшие семь дней.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что не планирует возвращать коронавирусные ограничения. Но уже 23 июля в ведомстве отметили, что при ухудшении эпидемиологической ситуации ограничения могут быть введены вновь. По данным портала Superjob, возвращение масочного режима поддерживает 23% россиян, а против выступают 48%.
1 июля Роспотребнадзор снял введенные во время пандемии коронавирусные ограничения. Такое решение ведомство приняло в связи со снижением показателя заболеваемости. 19 июля стало известно о пяти случаях заражения новым штаммом «омикрона» под названием «кентавр» в Москве, после чего Роспотребнадзор призвал возобновить вакцинацию от коронавируса в регионах.
Позже о прививках напомнили и в Минздраве. Замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий заявил, что россиянам следует делать прививку от коронавируса каждые полгода.
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