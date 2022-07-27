В России впервые с апреля за сутки выявили более 9000 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 9027 случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб. Показатель стал максимальным с 22 апреля, когда было выявлено 9001 случаев заражения. Также за сутки выздоровели 5115 пациентов, еще 1628 человек были госпитализированы, а 36 — скончались.