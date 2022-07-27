В России зафиксировали семь случаев заражения «кентавром»

Новый штамм «омикрона» под названием «кентавр» выявили в середине июля Нидерландах. Ранее эта мутация была обнаружена в Индии и в ряде других стран, включая Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду. В России его в первый раз выявили 19 июля у пятерых москвичей, все переносили болезнь в легкой форме. По словам врачей, этот подвид оказался более заразным, чем другие мутации, им болеют дольше, но зато переносится он значительно легче.