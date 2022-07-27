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Общество

В России зафиксировали семь случаев заражения «кентавром»

Ведомости

В России выявили всего семь случаев заболевания новым штаммом коронавируса «кентавр», сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает ТАСС. По ее словам, эта доля «пока незначительна».

Пшеничная напомнила о рекомендации носить маски наиболее уязвимым группам лиц и о важности ревакцинации раз в полгода. Также она подчеркнула, что необходимость вводить коронавирусные ограничения на федеральном уровне пока отсутствует.

За последние сутки в России также зафиксировали рекордное с 22 апреля число заболевших — 9027 человек. При этом всего за сутки выздоровели 5115 пациентов, еще 1628 человек были госпитализированы, а 36 — скончались. Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в России уже четвертую неделю. 25 июля оперштаб сообщил, что за прошедшую неделю этот показатель вырос почти в полтора раза — на 48,9%.

Новый штамм «омикрона» под названием «кентавр» выявили в середине июля Нидерландах. Ранее эта мутация была обнаружена в Индии и в ряде других стран, включая Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду. В России его в первый раз выявили 19 июля у пятерых москвичей, все переносили болезнь в легкой форме. По словам врачей, этот подвид оказался более заразным, чем другие мутации, им болеют дольше, но зато переносится он значительно легче.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных