Губернатор Калужской области сообщил о возобновлении работы завода Continental

Российские шинные заводы начали останавливать работу из-за проблем с логистикой. Прекратили выпуск Michelin, Bridgestone и Continental. Компания Pirelli сообщила о снижении объемов производства в России до уровня, необходимого для обеспечения обязательств перед сотрудниками. Финская Nokian Tyres предупредила, что санкции ЕС затруднят продажу шин в России, хотя в марте компания сообщила, что решение сохранить работу заводов дало ей возможность контролировать, где продается их продукция.