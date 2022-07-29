Губернатор Калужской области сообщил о возобновлении работы завода Continental
Завод по производству шин Continental возобновит работу 1 августа в объеме, который позволит удовлетворить потребности рынка, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«Завод «Континентал Калуга» 1 августа возобновляет работу! Предприятие выпускает широкий ассортимент автомобильных шин. Смогли перестроить логистические цепочки, найти новых поставщиков. И с понедельника возобновляют производство в объеме, позволяющем удовлетворить потребности авторынка», — рассказал он.
Немецкий Continental приостановил производство шин в Калуге после начала спецоперации на Украине. 20 апреля Reuters сообщил со ссылкой на заявление компании, что завод в Калуге временно возобновил работу для удовлетворения локального спроса.
Российские шинные заводы начали останавливать работу из-за проблем с логистикой. Прекратили выпуск Michelin, Bridgestone и Continental. Компания Pirelli сообщила о снижении объемов производства в России до уровня, необходимого для обеспечения обязательств перед сотрудниками. Финская Nokian Tyres предупредила, что санкции ЕС затруднят продажу шин в России, хотя в марте компания сообщила, что решение сохранить работу заводов дало ей возможность контролировать, где продается их продукция.
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