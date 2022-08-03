Мосбиржа начала торги облигациями в китайских юанях
Московская биржа начала торги облигациями с расчетом в китайских юанях, сообщает пресс-служба площадки. Инвесторам стали доступны первые ценные бумаги для торгов – облигации компании «Русал», объем которых составил 2 млрд юаней, со сроком обращения пять лет и офертой через два года.
В сообщении отмечается, что новые инструменты биржи ориентированы на самый широкий круг инвесторов, но при этом они должны расширить возможности профессиональных вкладчиков и их клиентов.
«Первое размещение очень важно для рынка, оно задает ориентир по ставке привлечения в юанях для всех остальных участников. Надеемся, что в перспективе появление на российском рынке облигаций в юанях заинтересует и иностранных, прежде всего азиатских, инвесторов», — отметил директор долгового рынка Мосбиржи Глеб Шевеленков.
26 июля стало известно, что Московская биржа предоставит с 8 августа доступ к фондовому и срочному рынкам нерезидентам из стран, не попавших в список недружественных. Доступ будет также открыт юрлицам-нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские компании и граждане. Торги будут доступны во всех режимах, уточняется в сообщении.
Днем ранее Мосбиржа сообщила, что собирается приостановить торговлю японской иеной, а также перестать принимать ее в качестве обеспечения по операциям на валютном рынке с 8 августа 2022 г.
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