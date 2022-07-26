Мосбиржа допустит к торгам нерезидентов из дружественных стран

Как ранее сообщал «Ведомостям» представитель Мосбиржи, на нерезидентов из дружественных стран ранее приходилось около 1% ежедневного оборота на рынках торговой площадки. Существенного влияния на ликвидность фондового рынка это не окажет — доля таких инвесторов традиционно была небольшой, считает руководитель департамента интернет-брокер «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов. На ликвидности решение скажется положительно, но сильного влияния не окажет, согласны в «Ингосстрах-инвестициях». По каждой иностранной контролируемой компании нужно будет доказать владение бенефициара России, вдобавок они часто работали через иностранного номинального держателя, продолжает Пимонов, — им нужно будет открывать счета у российских профучастников напрямую, что займет время.