Мосбиржа допустит к торгам нерезидентов из дружественных стран

Мосбиржа допустит к торгам нерезидентов из дружественных странНа ликвидность это сильно не повлияет, считают аналитики
Московская биржа предоставит с 8 августа доступ к фондовому и срочному рынкам нерезидентам из стран, не попавших в список недружественных, сообщается на сайте площадки. Доступ будет также открыт юрлицам-нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские компании и граждане. Торги будут доступны во всех режимах, уточняется в сообщении.
Для открытия доступа к торгам банки, брокеры и управляющие компании обязаны идентифицировать таких клиентов и контролирующих их лиц. Также профучастники должны предоставить бирже дополнительную информацию о клиентах при регистрации или изменении прошлых данных. Для этого Мосбиржа добавит новое поле в анкету таких клиентов.
Инвесторы из дружественных стран, включая Казахстан, Узбекистан и Белоруссию, были отрезаны от рынка вместе со всеми нерезидентами в конце февраля – это была одна из первых мер контроля за капиталом со стороны российских властей в ответ на санкции. В их число попали как налоговые резиденты России, так и те, кто имеет вид на жительство (ВНЖ) в стране.
Для учета обеспечения «резидентов и союзных нерезидентов» будет использоваться расчетный код «N», говорится в презентации Мосбиржи. «Дружественным» нерезидентам не понадобится открывать отдельные рублевые спецсчета типа «С».
Мосбиржа планирует запустить отдельный рынок для «недружественных» нерезидентов, однако сроки в сообщении не уточняются. Для «недружественных» нерезидентов и «дружественных» нерезидентов, подконтрольных «недружественным», в будущем будет использоваться расчетный код «Y» – этот вид нерезидентов сможет торговать только через рублевые спецсчета типа «С».
Как ранее сообщал «Ведомостям» представитель Мосбиржи, на нерезидентов из дружественных стран ранее приходилось около 1% ежедневного оборота на рынках торговой площадки. Существенного влияния на ликвидность фондового рынка это не окажет — доля таких инвесторов традиционно была небольшой, считает руководитель департамента интернет-брокер «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов. На ликвидности решение скажется положительно, но сильного влияния не окажет, согласны в «Ингосстрах-инвестициях». По каждой иностранной контролируемой компании нужно будет доказать владение бенефициара России, вдобавок они часто работали через иностранного номинального держателя, продолжает Пимонов, — им нужно будет открывать счета у российских профучастников напрямую, что займет время.
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