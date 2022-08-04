Рост выручки онлайн-кинотеатров оказался минимальным за пять лет
По данным компании, за первые шесть месяцев 2022 г. общие доходы стримингов составили 25,9 млрд руб. (без НДС). Годом ранее за тот же период онлайн-кинотеатры заработали 24,8 млрд руб. Отмечается, что в первой половине 2021 г. рост составил 31%, 2020 г. — 71%, а 2019 г. — 44%.
При этом доходы стримингов от платной подписки увеличиваются. Такой инструмент монетизации показал рост почти на 12% до 23,1 млрд руб. Куда хуже дела обстоят с рекламой: поступления от этой модели упали на 30% до 2,8 млрд руб.
Лидером рынка по выручке впервые стал «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу»). По данным аналитиков, его доля составляет 23,2%. В РБК подсчитали, что она соответствует 6 млрд руб. выручки за первую половину 2022 г. Интересно, что годом ранее платформа занимала только 13% рынка. Второе место занял ivi с долей 22,8% (5,9 млрд руб.).
Гендиректор ivi Николай Васильков отметил, что «Кинопоиску» удалось построить конкурентный мультисервисный продукт. По словам директора «Яндекса» по взаимодействию с индустрией Ксении Болецкой, доходы платформы растут не только за счет подписки, но и благодаря продаже оригинальных проектов телеканалам и другим стримингам. В TelecomDaily уточнили, что эта строчка доходов не учитывалась при подсчетах ни у одного из сервисов.
На третьей строчке оказался Wink (принадлежит «Ростелекому»). Его доля выросла до 12,7% (3,3 млрд руб.). По мнению директора по развитию Wink Антона Володькина, на этом сказалось отсутствие голливудских премьер в кинотеатрах и ограничение других видов досуга.
Замедление роста рынка онлайн-кинотеатров главный редактор TelecomDaily Денис Кусков объясняет уходом Netflix, отсутствием голливудских новинок и уменьшением общей покупательской способности аудитории. По итогам всего 2022 г. TelecomDaily прогнозирует в лучшем случае нулевую динамику по сравнению с 2021, в худшем — «небольшое падение рынка».
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