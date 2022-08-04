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Рост выручки онлайн-кинотеатров оказался минимальным за пять лет

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Выручка работающих в России онлайн-кинотеатров за первую половину 2022 г. увеличилась всего на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Динамика стала минимальной за последние пять лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

По данным компании, за первые шесть месяцев 2022 г. общие доходы стримингов составили 25,9 млрд руб. (без НДС). Годом ранее за тот же период онлайн-кинотеатры заработали 24,8 млрд руб. Отмечается, что в первой половине 2021 г. рост составил 31%, 2020 г. — 71%, а 2019 г. — 44%.

При этом доходы стримингов от платной подписки увеличиваются. Такой инструмент монетизации показал рост почти на 12% до 23,1 млрд руб. Куда хуже дела обстоят с рекламой: поступления от этой модели упали на 30% до 2,8 млрд руб.

Лидером рынка по выручке впервые стал «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу»). По данным аналитиков, его доля составляет 23,2%. В РБК подсчитали, что она соответствует 6 млрд руб. выручки за первую половину 2022 г. Интересно, что годом ранее платформа занимала только 13% рынка. Второе место занял ivi с долей 22,8% (5,9 млрд руб.).

Гендиректор ivi Николай Васильков отметил, что «Кинопоиску» удалось построить конкурентный мультисервисный продукт. По словам директора «Яндекса» по взаимодействию с индустрией Ксении Болецкой, доходы платформы растут не только за счет подписки, но и благодаря продаже оригинальных проектов телеканалам и другим стримингам. В TelecomDaily уточнили, что эта строчка доходов не учитывалась при подсчетах ни у одного из сервисов.

На третьей строчке оказался Wink (принадлежит «Ростелекому»). Его доля выросла до 12,7% (3,3 млрд руб.). По мнению директора по развитию Wink Антона Володькина, на этом сказалось отсутствие голливудских премьер в кинотеатрах и ограничение других видов досуга.

Замедление роста рынка онлайн-кинотеатров главный редактор TelecomDaily Денис Кусков объясняет уходом Netflix, отсутствием голливудских новинок и уменьшением общей покупательской способности аудитории. По итогам всего 2022 г. TelecomDaily прогнозирует в лучшем случае нулевую динамику по сравнению с 2021, в худшем — «небольшое падение рынка».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных