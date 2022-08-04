Рост выручки онлайн-кинотеатров оказался минимальным за пять лет

Гендиректор ivi Николай Васильков отметил, что «Кинопоиску» удалось построить конкурентный мультисервисный продукт. По словам директора «Яндекса» по взаимодействию с индустрией Ксении Болецкой, доходы платформы растут не только за счет подписки, но и благодаря продаже оригинальных проектов телеканалам и другим стримингам. В TelecomDaily уточнили, что эта строчка доходов не учитывалась при подсчетах ни у одного из сервисов.