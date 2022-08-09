Purina приостановила производство и продажу кормов Friskies в России
Производитель кормов для домашних животных Purina приостановил производство и продажу кормов Friskies, а также Cat Chow и Dog Chow в России, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя горячей линии компании.
«Поставки кормов под брендом Friskies, Cat Chow, Dog Chow действительно на данный момент не осуществляются в связи со сложностями при закупке и поставке сырья. Точного времени, когда будут они восстановлены, нам не предоставлено. Производство данных кормов также остановлено», — сообщил представитель компании.
При этом корма Purina One и Purina Proplan все еще производятся и доступны для покупки в России. Purina является частью концерна Nestle, которая 11 марта объявила о прекращении экспорта в Россию и импорта не жизненно важных продуктов питания.
Начало военной операции на Украине повлекло за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. Иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.
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