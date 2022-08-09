Purina приостановила производство и продажу кормов Friskies в России

«Поставки кормов под брендом Friskies, Cat Chow, Dog Chow действительно на данный момент не осуществляются в связи со сложностями при закупке и поставке сырья. Точного времени, когда будут они восстановлены, нам не предоставлено. Производство данных кормов также остановлено», — сообщил представитель компании.