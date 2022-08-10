«Вымпелком» закрыл сделку по покупке ОТМ
Стоимость сделки в «Вымпелкоме» не раскрывают. Инвестиционное подразделение оператора Veon Ventures в 2021 г. выкупило мажоритарную долю в головной структуре ОТМ «Программатик холдинг». «Вымпелком» выкупил эту долю и теперь владеет 100% компании.
«Приобретение ОТМ позволит существенно усилить позиции «Вымпелкома» на рынке AdTech – фокусного и стратегически важного сегмента. В будущем планируется расширить географию работы ОТМ на рынках присутствия группы Veon. При этом ОТМ останется независимой операционной компанией, управляемой текущим менеджментом», — рассказали в «Билайне».
ОТМ позволяет проводить алгоритмичные закупки рекламы, для ее таргетирования используется Big Data из большого числа источников. Помимо платформы ОТМ владеет сетями интернет-видеорекламы Videonow и VideoTarget.