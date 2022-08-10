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«Вымпелком» закрыл сделку по покупке ОТМ

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«Вымпелком» (сотовый оператор «Билайн») закрыл сделку по покупке компании «Онлайн технологии и медиа» (OTM), специализирующейся на платформах для автоматизации и планирования закупок интернет-рекламы, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Стоимость сделки в «Вымпелкоме» не раскрывают. Инвестиционное подразделение оператора Veon Ventures в 2021 г. выкупило мажоритарную долю в головной структуре ОТМ «Программатик холдинг». «Вымпелком» выкупил эту долю и теперь владеет 100% компании.

«Приобретение ОТМ позволит существенно усилить позиции «Вымпелкома» на рынке AdTech – фокусного и стратегически важного сегмента. В будущем планируется расширить географию работы ОТМ на рынках присутствия группы Veon. При этом ОТМ останется независимой операционной компанией, управляемой текущим менеджментом», — рассказали в «Билайне».

ОТМ позволяет проводить алгоритмичные закупки рекламы, для ее таргетирования используется Big Data из большого числа источников. Помимо платформы ОТМ владеет сетями интернет-видеорекламы Videonow и VideoTarget.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных