«Вымпелком» закрыл сделку по покупке ОТМ

Стоимость сделки в «Вымпелкоме» не раскрывают. Инвестиционное подразделение оператора Veon Ventures в 2021 г. выкупило мажоритарную долю в головной структуре ОТМ «Программатик холдинг». «Вымпелком» выкупил эту долю и теперь владеет 100% компании.