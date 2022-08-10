EDF запросила у правительства Франции $8,5 млрд из-за скидок на электроэнергию

В марте правительство на основании договора о регулируемом доступе к ядерной электроэнергии (Arenh) обязало энергокомпанию увеличить годовую квоту на электроэнергию со 100 ТВтч до 120 ТВтч и продавать дополнительные объемы электроэнергии по регулируемой цене — за 46,2 евро за МВтч, т. е. существенно ниже текущих рыночных расценок. В правительстве посчитали это необходимым шагом для того, чтобы сдержать рост тарифов для домохозяйств и малого бизнеса на уровне 4%. В результате этого произошло падение прибыли компании, акции тогда упали почти на 20%, после чего профсоюзы решили оспорить решение правительства.