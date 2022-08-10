EDF запросила у правительства Франции $8,5 млрд из-за скидок на электроэнергию
Французская энергетическая компания Electricite de France (EDF) запросила у своего основного акционера, правительства Франции, 8,34 млрд евро (примерно $8,5 млрд) в качестве компенсации за то, что ей пришлось снизить цены на продаваемую электроэнергию из-за роста инфляции, сообщается на сайте компании.
«После тщательного юридического анализа и в связи с понесенными убытками» EDF обратилась в Государственный совет Франции, высший административный орган страны, с просьбой отменить распоряжение продавать электроэнергию со скидкой, а также возместить убытки на сумму, которая на сегодняшний день оценивается в 8,34 млрд евро.
В марте правительство на основании договора о регулируемом доступе к ядерной электроэнергии (Arenh) обязало энергокомпанию увеличить годовую квоту на электроэнергию со 100 ТВтч до 120 ТВтч и продавать дополнительные объемы электроэнергии по регулируемой цене — за 46,2 евро за МВтч, т. е. существенно ниже текущих рыночных расценок. В правительстве посчитали это необходимым шагом для того, чтобы сдержать рост тарифов для домохозяйств и малого бизнеса на уровне 4%. В результате этого произошло падение прибыли компании, акции тогда упали почти на 20%, после чего профсоюзы решили оспорить решение правительства.
Однако правительство сообщило, что не отменит своего решения о продаже электроэнергии со скидкой, поскольку оно преследует интересы потребителей в условиях повышения цен на энергоносители, передает агентство Bloomberg.
Во Франции продолжается рекордный рост инфляции. В частности, в июле потребительские цены, гармонизированные со стандартами ЕС, разогнались до максимальных 6,8% по сравнению с 6,5% в июне в годовом выражении. Основная причина увеличения инфляции — рост цен на энергоносители (с начала года они выросли на 28,7%) и продукты питания (+6,7%).
Правительство Франции является мажоритарным акционером энергетической компании. Сейчас ему принадлежит около 84% акционерного капитала EDF. В середине июля министерство финансов Франции сообщило о намерении полностью национализировать энергетическую компанию EDF с целью снизить зависимость от импортируемой электроэнергии, выкупив оставшиеся 15,9% акций и 60% облигаций с опционом их конвертации в существующие или вновь выпущенные акции, и вывести ее акции из свободного обращения. Правительство предложило выкупить акции компании по 12 евро за бумагу, а облигации — по 15,64 евро. В результате сумма сделки должна составить 9,7 млрд евро.
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