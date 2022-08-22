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Магазины Crocs в России возобновили работу с новым оператором

Ведомости

Корпоративные магазины обувного бренда Crocs в России, которые были закрыты в марте после начала специальной военной операции на Украине, начали возобновлять работу под управлением нового оператора – ООО «Клэр», сообщила газета «Коммерсантъ». В частности, эта компания стала управлять магазином в торговом центре «Афимолл», который уже открылся.

Уточняется, что в профиле российского подразделения «Крокс Си-Ай-Эс» появилась почта на домене claire.shoes – в качестве контакта, к которому можно обратиться по поводу вакансии. Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Клэр» было создано в Москве в мае этого года, 85% компании принадлежит Эрику Пети, который был генеральным директором «Крокс Си-Ай-Эс» в течение шести лет, с 2008 по 2014 г. (после этого он возглавлял представительство финской одежды Reima). Оставшиеся 15% «Клэр» принадлежат совладельцу юридической фирмы RT-Group Евгению Трегубенко, его компания занимается сопровождением сделок слияния и поглощения в России для иностранных инвесторов.

Близкий к Crocs в России источник подтвердил, что местные магазины планируют передать под управление «Клэр», которая также будет контролировать работу франчайзи. Продавцы в одной из офлайн-точек ожидают новую партию товара уже завтра, 23 августа. При этом возобновлять работу онлайн–магазина Crocs в России пока не планируется, продукция будет поставляться в магазины через сторонние интернет-площадки.

Бренд Crocs появился в 2002 г. во Флориде (США) благодаря Линдону Хансону и Джорджу Бедекеру-младшему, которые занимались яхтенным спортом и решили создать удобную обувь, чтобы она не скользила по палубе, а также легко снималась и надевалась. На российский рынок магазины вышли в 2008 г. Сейчас, по данным «Яндекс.Карт», в России представлено 85 торговых точек, которые работают под брендом Crocs.

В 2021 г. глобальная выручка компании выросла на 67% до $2,3 млрд, а выручка российского подразделения «Крокс Си-Ай-Эс» – на 54% до 4,63 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в 2,2 раза до 1,48 млрд руб. Во II квартале компания отчиталась о потерях от закрытия бизнеса в России в размере $5,8 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных