Магазины Crocs в России возобновили работу с новым оператором

Уточняется, что в профиле российского подразделения «Крокс Си-Ай-Эс» появилась почта на домене claire.shoes – в качестве контакта, к которому можно обратиться по поводу вакансии. Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Клэр» было создано в Москве в мае этого года, 85% компании принадлежит Эрику Пети, который был генеральным директором «Крокс Си-Ай-Эс» в течение шести лет, с 2008 по 2014 г. (после этого он возглавлял представительство финской одежды Reima). Оставшиеся 15% «Клэр» принадлежат совладельцу юридической фирмы RT-Group Евгению Трегубенко, его компания занимается сопровождением сделок слияния и поглощения в России для иностранных инвесторов.