Казахстан ведет работу по релокации более 250 компаний, ушедших из России

«Мы сейчас проводим такую работу по релокации. В частности, более 250 компаний, которые покинули российский рынок, это в основном западные компании в несырьевых секторах. Мы составили таргет-лист, дали информацию, что Казахстан заинтересован в том, чтобы они пришли работать на наш рынок», – рассказал он.