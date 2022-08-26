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Казахстан ведет работу по релокации более 250 компаний, ушедших из России

Ведомости

Власти Казахстана проводят работу по релокации более 250 иностранных компаний, ушедших с российского рынка, сообщил премьер-министр республики Алихан Смаилов в интервью порталу Tengrinews.kz.

«Мы сейчас проводим такую работу по релокации. В частности, более 250 компаний, которые покинули российский рынок, это в основном западные компании в несырьевых секторах. Мы составили таргет-лист, дали информацию, что Казахстан заинтересован в том, чтобы они пришли работать на наш рынок», – рассказал он.

Смаилов отметил, что уже 45 компаний приняли решение о переходе на казахстанский рынок, среди них – Skoda, GE Healthcare, Philips. Две компании уже запустили свои производства в республике, в их числе – американская Honeywell, производившая в РФ в том числе приборы учета газа. Сейчас Казахстан создает рабочие группы по каждому проекту, чтобы помочь компаниям перевести бизнес, добавил премьер республики.

Создать в стране благоприятные условия для релокации иностранных компаний, которые ушли из России, поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в середине июля.

В конце мая Токаев заявил, что в ЕАЭС нужно создать комфортные условия для релокаций иностранных компаний с учетом санкций. Он призвал ускорить завершение совместных проектов стран союза и начать новые инвестиционные проекты. Токаев отметил, что ЕАЭС нужно направить общие усилия на динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества, чтобы получить «коллективный иммунитет» к глобальным вызовам.

После начала спецоперации многие иностранные компании сообщили о приостановке деятельности в России или о полном уходе с рынка страны. По данным Йельского университета, деятельность в стране приостановили более 1000 компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных