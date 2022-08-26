Казахстан ведет работу по релокации более 250 компаний, ушедших из России
Власти Казахстана проводят работу по релокации более 250 иностранных компаний, ушедших с российского рынка, сообщил премьер-министр республики Алихан Смаилов в интервью порталу Tengrinews.kz.
«Мы сейчас проводим такую работу по релокации. В частности, более 250 компаний, которые покинули российский рынок, это в основном западные компании в несырьевых секторах. Мы составили таргет-лист, дали информацию, что Казахстан заинтересован в том, чтобы они пришли работать на наш рынок», – рассказал он.
Смаилов отметил, что уже 45 компаний приняли решение о переходе на казахстанский рынок, среди них – Skoda, GE Healthcare, Philips. Две компании уже запустили свои производства в республике, в их числе – американская Honeywell, производившая в РФ в том числе приборы учета газа. Сейчас Казахстан создает рабочие группы по каждому проекту, чтобы помочь компаниям перевести бизнес, добавил премьер республики.
Создать в стране благоприятные условия для релокации иностранных компаний, которые ушли из России, поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в середине июля.
В конце мая Токаев заявил, что в ЕАЭС нужно создать комфортные условия для релокаций иностранных компаний с учетом санкций. Он призвал ускорить завершение совместных проектов стран союза и начать новые инвестиционные проекты. Токаев отметил, что ЕАЭС нужно направить общие усилия на динамичное развитие торгово-экономического сотрудничества, чтобы получить «коллективный иммунитет» к глобальным вызовам.
После начала спецоперации многие иностранные компании сообщили о приостановке деятельности в России или о полном уходе с рынка страны. По данным Йельского университета, деятельность в стране приостановили более 1000 компаний.
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