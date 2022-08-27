Власти рассмотрят возможность сокращения перелетов в Сочи и Турцию

Если власти согласятся на изъятие из режима ограничений маршрута шириной 10 км в диапазоне высот от FL330-530 (10,05–10,65 км), время полета из «Внуково» в Сочи сократится более чем на 20 минут, обратно — на 10 минут. Насколько сократится время полетов из России в аэропорты Турции, источники не уточнили.