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Власти рассмотрят возможность сокращения перелетов в Сочи и Турцию

Ведомости

Российские власти обсудят возможность использования гражданскими самолетами части воздушного пространства на юге страны, которое было закрыто с 24 февраля из-за проведения военной операции на Украине, сообщает РБК со ссылкой на источники в пяти российских авиакомпаниях. Такое решение позволит сократить время полетов в аэропорт Сочи, а также в Турцию.

Если власти согласятся на изъятие из режима ограничений маршрута шириной 10 км в диапазоне высот от FL330-530 (10,05–10,65 км), время полета из «Внуково» в Сочи сократится более чем на 20 минут, обратно — на 10 минут. Насколько сократится время полетов из России в аэропорты Турции, источники не уточнили.

Этот вопрос обсудят 29 августа на совещании с представителями авиакомпаний по вопросам организации полетов из центральных областей на юг России в обход воздушного пространства Казахстана, которое проведет Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД).

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Ранее Росавиация продлила временное ограничение на полеты в 11 аэропортов на юге России до 4 сентября 03:45 мск.

11 аэропортов остаются закрытыми уже более шести месяцев. 17 августа премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин принял решение расширить объем поддержки аэропортов еще на 2,5 млрд руб. Премьер отметил, что в те города, где приостановлено авиационное сообщение, запустили дополнительные поезда и междугородние автобусы, чтобы решить возникшие логистические проблемы.

Так, 22 июля «Аэрофлот» совместно с оператором поездов дальнего следования «Федеральная пассажирская компания» запустил проект по комбинированной перевозке пассажиров через Сочи в Краснодар и Анапу. Пассажиры смогут купить билет на самолет до Сочи, а оттуда — на поезд до Краснодара, Анапы и других городов Краснодарского края.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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