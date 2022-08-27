Власти рассмотрят возможность сокращения перелетов в Сочи и Турцию
Российские власти обсудят возможность использования гражданскими самолетами части воздушного пространства на юге страны, которое было закрыто с 24 февраля из-за проведения военной операции на Украине, сообщает РБК со ссылкой на источники в пяти российских авиакомпаниях. Такое решение позволит сократить время полетов в аэропорт Сочи, а также в Турцию.
Если власти согласятся на изъятие из режима ограничений маршрута шириной 10 км в диапазоне высот от FL330-530 (10,05–10,65 км), время полета из «Внуково» в Сочи сократится более чем на 20 минут, обратно — на 10 минут. Насколько сократится время полетов из России в аэропорты Турции, источники не уточнили.
Этот вопрос обсудят 29 августа на совещании с представителями авиакомпаний по вопросам организации полетов из центральных областей на юг России в обход воздушного пространства Казахстана, которое проведет Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД).
Ранее Росавиация продлила временное ограничение на полеты в 11 аэропортов на юге России до 4 сентября 03:45 мск.
11 аэропортов остаются закрытыми уже более шести месяцев. 17 августа премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин принял решение расширить объем поддержки аэропортов еще на 2,5 млрд руб. Премьер отметил, что в те города, где приостановлено авиационное сообщение, запустили дополнительные поезда и междугородние автобусы, чтобы решить возникшие логистические проблемы.
Так, 22 июля «Аэрофлот» совместно с оператором поездов дальнего следования «Федеральная пассажирская компания» запустил проект по комбинированной перевозке пассажиров через Сочи в Краснодар и Анапу. Пассажиры смогут купить билет на самолет до Сочи, а оттуда — на поезд до Краснодара, Анапы и других городов Краснодарского края.