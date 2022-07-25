Путин призвал не перекладывать затраты авиаотрасли на пассажиров

«Мы понимаем стоимость отечественных судов, авиационных, понимаем, что и по каким ценам компании-перевозчики должны будут покупать, и нужно, конечно, сделать все для того, чтобы эта стоимость, а она, конечно, на первых этапах будет существенной, чтобы она не перекладывалась на плечи пассажиров», – отметил глава государства.