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Экономика

Путин призвал не перекладывать затраты авиаотрасли на пассажиров

Ведомости

Затраты на развитие авиационной отрасли и обновление авиапарка не должны перекладываться на пассажиров, несмотря на то что стоимость новых российских самолетов поначалу будет завышенной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, посвященном теме развития авиаперевозок и авиастроения, передают «РИА Новости».

«Мы понимаем стоимость отечественных судов, авиационных, понимаем, что и по каким ценам компании-перевозчики должны будут покупать, и нужно, конечно, сделать все для того, чтобы эта стоимость, а она, конечно, на первых этапах будет существенной, чтобы она не перекладывалась на плечи пассажиров», – отметил глава государства. 

Также он добавил, что важно обновлять парк самолетов с учетом интересов пассажиров в вопросах доступности и удобства перелетов. Кроме того, одной из ключевых задач, которые стоят сейчас, Путин назвал увеличение объемов авиаперевозок. 

Чтобы помочь авиаотрасли справиться со сложностями, вызванными санкциями, правительство выделило до конца текущего года 150 млрд руб., общий бюджет программы, которая включает отечественное производство 1000 самолетов, 760 вертолетов и 5000 двигателей для воздушного транспорта до 2030 г., составит 770 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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