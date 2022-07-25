Путин призвал не перекладывать затраты авиаотрасли на пассажиров
Затраты на развитие авиационной отрасли и обновление авиапарка не должны перекладываться на пассажиров, несмотря на то что стоимость новых российских самолетов поначалу будет завышенной. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, посвященном теме развития авиаперевозок и авиастроения, передают «РИА Новости».
«Мы понимаем стоимость отечественных судов, авиационных, понимаем, что и по каким ценам компании-перевозчики должны будут покупать, и нужно, конечно, сделать все для того, чтобы эта стоимость, а она, конечно, на первых этапах будет существенной, чтобы она не перекладывалась на плечи пассажиров», – отметил глава государства.
Также он добавил, что важно обновлять парк самолетов с учетом интересов пассажиров в вопросах доступности и удобства перелетов. Кроме того, одной из ключевых задач, которые стоят сейчас, Путин назвал увеличение объемов авиаперевозок.
Чтобы помочь авиаотрасли справиться со сложностями, вызванными санкциями, правительство выделило до конца текущего года 150 млрд руб., общий бюджет программы, которая включает отечественное производство 1000 самолетов, 760 вертолетов и 5000 двигателей для воздушного транспорта до 2030 г., составит 770 млрд руб.
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